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TSB Başkanı Çağlar: "BES'ten önce tasarrufun milli gelire oranı yüzde 20 seviyelerindeydi. BES'ten sonra bu oranın 5 puan arttığını görüyoruz."

15 Ocak 2019 Salı 11:06
TSB Başkanı Çağlar: "BES'ten önce tasarrufun milli gelire oranı yüzde 20 seviyelerindeydi. BES'ten sonra bu oranın 5 puan arttığını görüyoruz."

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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