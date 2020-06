Farklı sektörlerden başarılı uygulamalar, vizyon veren yaklaşımlar, yapay zeka çalışmaları ve teknolojinin öncü kullanımlarının paylaşılacağı ’Trust Istanbul Visionary Talks Ideas & Experiences & Awards 2020’, 24-25 Haziran’da Trust İstanbul’un sosyal medya kanalında online gerçekleşeceği duyuruldu.

Trust İstanbul Konferansı, 24-25 Haziran’da online olarak gerçekleştirilecek. Konferansta, COVID-19 salgını etkisiyle önce sağlık, ardından ekonomi ve teknoloji başlıklarında güven konuşulacak. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi sonrasında insanları nasıl bir dünyanın beklediği üzerine finans, sağlık, sigorta, bankacılık, telekom, blockchain, güvenlik, mobil ödeme, e-ticaret ve daha pek çok alandaki fikir ve uygulamalar üzerine, güven ekseninde konuşmalar gerçekleşirken, kurumların geleceğe dair vizyonları tartışılacak. Pek çok önemli ismin görüşlerinin dinlenme şansı bulunacağı bu özel etkinlik, Trust İstanbul Youtube kanalından canlı izlenebilecek.

Tüm paydaşların ilgisini çekecek oturum ve konuşmacılar

Trust İstanbul 2020 ile ilgili konuşan Tazefikir Grup Kurucu Başkanı Çağlar Gözüaçık,tüketicilerin markalara ve kurumlara olan güveni ve beklentilerinin markaların stratejisini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekerek, ’’Trust İstanbul etkinliği sayesinde, Türkiye’nin öncü kişileri ve kurumlarının güven ekseninde aynı platformda bir araya gelecek’’ dedi.

Konferans konuşmacıları arasında Sağlık Bakanlığı adına konuşmacılar, Türkiye İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, TEDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, Essential Evolutions CEO’su Esen Girit Tümer, The Museum of Failure’un Küratörü ve İnovasyon Araştırmacısı Dr. Samuel West, tarihçi yazar Saffet Emre Tonguç, İnsana Güven Kurucusu, Yazar Metin Hara, Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli, Alkaş Danışmanlık Kurucusu Avi Alkaş, Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay, Sunset Grill Bar Kurucusu Barış Tansever, Jolly Tour Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Amgen Türkiye Ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman Ve Abbott Diagnoctics Genel Müdürü Yelda Ulu Colin gibi yurt içi ve yurt dışından birçok farklı isim yer alıyor.

Türkiye’nin en güvenilir markaları Burcu Esmersoy’un sunumuyla ödüllerini alacak

Verilen bilgiye göre, Türkiye’nin sağlık teknolojileri alanında lider reklam ajanslarından Tazefikir, etkinlik alanında öncü ajanslardan FutureX Events, içerik partnerliğinde yüksek teknoloji girişimciliği konusunda hem küresel çapta hem Türkiye’nin önde gelen kurumlardan Hello Tomorrow Türkiye’nin bir araya gelmesiyle; bu yıl Trust İstanbul 2020’de ilham veren konuşmaların yanı sıra, Türkiye’nin en güvenilir şirketlerinin yer alacağı Trust Ödülleri de gerçekleştirilecek. Trust Istanbul Visionary Awards adıyla gerçekleştirilecek ödül töreninde; farklı kategorilerde halkın seçtiği en güvenilir markaları da açıklanacak. Ödül töreni ile Türkiye’nin alanında ’En Güvenilir İlk 5 Marka ve Kurumu Ödülü’, Burcu Esmersoy’un sunumu ve on binlerin izleyeceği özel yayında sahiplerini bulacak.

Sağlık Bakanlığı’na özel ödül

Verilen bilgiye göre, toplam 16 sektör ve kategoride Türkiye’nin en güven veren marka ve kurumlarının halk oylamasıyla seçildiği Trust Ödüllerinin kazananları, Türkiye genelinde, 75 ilde, 18-60 yaş arası, kategorinin kullanıcısı olan, yüzde 50 kadın yüzde 50 erkek olmak üzere ABC1C2 ses hedef kitle gruplarında yer alan bin 400 kişinin halk oylaması ile Türkiye’nin öncü, bağımsız mobil araştırma şirketi Twentify tarafından yapılan online anketlerle belirlendi. 16 sektörün yanı sıra ’Covid-19 Pandemi Dönemi Türkiye’ye Hizmet Sağlık Bakanlığı Özel Ödülü’ ve ’Covid-19 Pandemi Dönemi Türkiye’ye En Çok Katkı Sağlayan Firma Özel Ödülü’nün de verileceği yarışma için gerçekleşen araştırmada mobil cihazlarla anında ölçümleme metodolojisi kullanıldı.