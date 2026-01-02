‘Derdi sistem değil makam’ Oktay Saral’dan Fırıldak İmamoğlu’na sert tepki!

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’den sözde aday olduğu Cumhurbaşkanlığı’nı birden bire “Ucube” ilan etmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Dün yere göğe sığdıramadığı sistem, bugün kişisel hesapları bozulunca ‘ucube’ oluvermiş! Bu şahsın derdi sistem değil, makam hayalinin suya düşmüş olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Sahte diploması iptal edildiği için cumhurbaşkanlığı hayali suya düşen yolsuzluk zanlısı CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini hedef alarak eski sisteme dönüş arayışlarına başladı.

CHP’li milletvekillerine gönderdiği yılbaşı tebrik kartına “CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı” olarak imza atan İmamoğlu, yattığı Silivri cezaevinden Muharrem İnce’ye gönderdiği mektubunda “Başımıza bela edilen ucube rejim” diyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hedef aldı. Sahte diploma elden gidince eski parlamenter sistemde Başbakan olmak için “İlkokul mezunu” olmanın yettiğini gördüğü ve dümeni parlamenter sisteme kırdığı anlaşılan İmamoğlu’nun kıvraklığı pes dedirtti.

“DERDİ MAKAM HAYALİNİN SUYA DÜŞMÜŞ OLMASIDI”

Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’den sözde aday olduğu Cumhurbaşkanlığı’nı birden bire “Ucube” ilan etmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Dün yere göğe sığdıramadığı sistem, bugün kişisel hesapları bozulunca ‘ucube’ oluvermiş! Bu şahsın derdi sistem değil, makam hayalinin suya düşmüş olmasıdır” dedi.

“UCUBE ARAYAN VARSA, İSTANBUL’DA KURULAN İSRAF VE TALAN DÜZENİNE BAKSIN!”

Konuya ilişkin Akit’e özel değerlendirmede bulunan Oktay Saral; “Milletin oyuyla kabul edilmiş, Türkiye’yi koalisyon pazarlıklarından ve vesayet bataklığından kurtarmış Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ‘ucube’ demek; siyasi acziyetin, çaresizliğin ve tükenmişliğin açık itirafıdır. Sandıkta alamadığını, hukuk dışı yollarla ya da sistem değiştirerek elde etmeye çalışanların dili her zaman aynıdır: Hakaret, iftira ve çarpıtma. Daha düne kadar ‘Cumhurbaşkanı adayıyım’ diye ortada dolananlar, bugün ‘parlamenter sistem’ masallarına sarılıyorsa ortada bir fikir değişimi değil, kişisel kurtuluş planı vardır. Çünkü o eski sistemde koltuk vardı, pazarlık vardı, koalisyon vardı; millet yoktu. ‘Ucube’ arayan varsa, İstanbul’da kurulan ve iddianamelere yansıyan israf, şaibe ve talan düzenine baksın. Milletin parasını yönetemeyenlerin, devleti yönetmeye talip olması zaten başlı başına bir garabettir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletin iradesidir. Milletin iradesine dil uzatanlar, günü geldiğinde sandıkta da tarihte de gereken cevabı almıştır, almaya da devam edecektir” şeklinde konuştu.