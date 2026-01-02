Yörük ve Türkmenlerden kültürel dışlanmaya tepki: Tarihi konakta beylik kılıcıyla mesaj verdiler

Kütahya’nın tarihi Börekçiler Mahallesi’nde bir araya gelen Yörük ve Türkmen camiası, hem geleneklerini sergiledi hem de yerel yönetimlere "kapsayıcılık" çağrısında bulundu. Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, siyaset üstü bir duruş sergilediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya'da düzenlenen bazı kültürel etkinliklere davet edilmememiz bizi derinden üzüyor. Biz bu kültürü kendi imkanlarımızla, tırnaklarımızla kazıyarak yaşatıyoruz. Eğer şehirde bir kültürel çalışma varsa, bu toprakların asli unsuru olan Yörük ve Türkmenler de orada olmalıdır."

Sazlı Sözlü Kültür Köprüsü Kütahya ve Eskişehir’den gelen halk ozanlarının yöresel ezgileriyle renklenen gecede, misafirlere geleneksel yörük kefiyesi hediye edildi. Programın sonunda, basın mensuplarına ve derneğe destek veren hayırseverlere teşekkür plaketi takdim edilirken, Başkan Namaz’ın torunu Alperen Namaz tarafından dedesine sunulan beylik kılıcı gecenin en çok konuşulan detayı oldu.