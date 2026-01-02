  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak nitelendirdi.

Av. Bumin Yamanoğlu isimli sosyal medya kullanıcısı, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı bir görseli paylaşarak Grok'a “hırsız olanı sil” diye talimat verdi.

Grok ise anında yanıt vererek görselden İmamoğlu'nu kaldırdı ve bu hamle kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bu olay, yapay zekanın bile İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarını kabul ettiğini gözler önüne serdi.

 

Zira İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında çok sayıda itirafçı ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheliler, rüşvet ağlarını detaylı şekilde anlattı. Örneğin, İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız, itiraflarında milyonluk para trafiği ve tehditlerden bahsetti. İş insanı Eyüp Subaşı ise paravan ihaleler ve yolsuzluk zincirini ifşa etti. Soruşturmada 24 şüpheli etkin pişmanlık ifadeleri verdi; bunlardan biri, değeri 50 milyon lira olan villaları İmamoğlu'na 15 milyon liraya devrettiğini iddia etti. Ayrıca, İmamoğlu'nun yakın çevresinden 30'a yakın kişinin itirafları, "eko sistem" olarak adlandırılan yolsuzluk ağını çökertti.

Bu iddialar, İmamoğlu'nun "iftira" diye dava açtığı 200 kişiye rağmen, kendi "yol arkadaşları" tarafından doğrulandı.

CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!
CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!

Siyaset

CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!

CHP zihniyetinin başı çektiği seküler yobazlar bu yıl da şaşırtmadı! Şişenin dibini buldular
CHP zihniyetinin başı çektiği seküler yobazlar bu yıl da şaşırtmadı! Şişenin dibini buldular

Gündem

CHP zihniyetinin başı çektiği seküler yobazlar bu yıl da şaşırtmadı! Şişenin dibini buldular

CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı
CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı

Gündem

CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı

Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı
Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı

Gündem

Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Yapay zeka mutlaka RTE taraftarıdır. Reis’in düşmanlarından gıcık alıyor olmalı. CHP’liler böyle söyleyecektir. Eminim.
Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"
Gündem

Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"

Dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump’ın ellerindeki geçmeyen morlukları konuşuyordu. "Ağır bir hastalığı mı var?" "Yine ne gizleniyor?" ..
Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"
Gündem

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Can Ataklı, son yayınında CHP’li belediyelere ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik zehir zemberek açıklamalarda ..
İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu
Dünya

İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin istifa etti ama İran'da dördüncü gününe giren protestolar topyekûn bir isyana dönüşüyor. Ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23