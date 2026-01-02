Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Av. Bumin Yamanoğlu isimli sosyal medya kullanıcısı, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı bir görseli paylaşarak Grok'a “hırsız olanı sil” diye talimat verdi.

Grok ise anında yanıt vererek görselden İmamoğlu'nu kaldırdı ve bu hamle kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bu olay, yapay zekanın bile İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarını kabul ettiğini gözler önüne serdi.

Zira İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında çok sayıda itirafçı ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheliler, rüşvet ağlarını detaylı şekilde anlattı. Örneğin, İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız, itiraflarında milyonluk para trafiği ve tehditlerden bahsetti. İş insanı Eyüp Subaşı ise paravan ihaleler ve yolsuzluk zincirini ifşa etti. Soruşturmada 24 şüpheli etkin pişmanlık ifadeleri verdi; bunlardan biri, değeri 50 milyon lira olan villaları İmamoğlu'na 15 milyon liraya devrettiğini iddia etti. Ayrıca, İmamoğlu'nun yakın çevresinden 30'a yakın kişinin itirafları, "eko sistem" olarak adlandırılan yolsuzluk ağını çökertti.

Bu iddialar, İmamoğlu'nun "iftira" diye dava açtığı 200 kişiye rağmen, kendi "yol arkadaşları" tarafından doğrulandı.