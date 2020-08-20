Trump'tan yeni İran hamlesi! Talimat verdiğini duyurdu
Amerika Birleşik Devletelri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) yeniden kullanacağını açıkladı.
Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, ABD yönetiminin BMGK'nin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan snapback mekanizmasınını hayata geçireceğini açıkladı.
Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya BM'yi bilgilendirmesi için talimat verdiğini söyledi. ABD'nin nükleer anlaşmadan iki yıl önce kendi yönetimi döneminde çekildiğini anlatan Trump, anlaşma nedeniyle Joe Biden ve Barrack Obama'yı suçladı.
"İran terörü finanse ediyor"
Trump İran'ı terör örgütlerini finanse etmekle suçlayarak, ABD'nin İran'a milyonlarca dolar gitmesini engellediğini açıkladı.
Ortadoğu'da İsrail ve BAE arasındaki normalleşme anlaşmasına vurgu yapan Trump, Ortadoğu'da barış rüzgarlarının estiğini ifade ederek, "Bunu Obama'nın anlaşmasıyla yapamazdınız." dedi.