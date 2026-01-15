  • İSTANBUL
Trump'tan yeni İran çıkışı: "Bize idam planı olmadığı söylendi"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolarla ilgili Oval Ofis'te kritik açıklamalarda bulundu. Daha önce sert yaptırım uyarısı yapan Trump, bu kez Tahran yönetiminin sivil ölümlerini durdurduğunu ve idam planlamadığını iddia etti.

İran'da hayat pahalılığıyla başlayıp rejim karşıtı eylemlere dönüşen protestolar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te önemli açıklamalarda bulundu.

Daha önce "İdamlar başlarsa çok sert önlemler alırız" uyarısında bulunan Trump, bu kez kendisine ulaşan son raporları paylaştı.

Trump, İran yönetiminin sivil ölümlerini durdurduğunu ve göstericilere yönelik herhangi bir idam planının bulunmadığını ifade etti.

TRUMP: ASILMALAR BAŞLARSA ÖNLEM ALIRIZ

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada sürecin yakından takip edildiğini belirterek, "Bize sivillerin öldürülmesinin sona erdiği ve idamların planlanmadığı bildirildi" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, buna rağmen olası bir idam dalgasına karşı uyarılarını yineleyerek, "İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız" mesajını verdi.

İRAN'DA CAN KAYBI 2 BİN 500'Ü AŞTI

Öte yandan, İran sokaklarındaki çatışmalarda bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Rejim karşıtı gösterilerin 18. gününe girildiği ülkede, Tahran yönetiminin sert müdahaleleri sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 500’ü aştığı bildirildi.

Trump'ın açıklamalarına rağmen sahadan gelen ölüm haberleri uluslararası kamuoyunda endişe yaratmaya devam ediyor.

İNGİLTERE, TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ KAPATTI

Adı açıklanmayan İngiltere hükümet sözcüsü, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Tahran'daki İngiliz büyükelçiliğini geçici olarak kapattık, büyükelçilik artık uzaktan çalışacak.

Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat tavsiyeleri, bu konsolosluk değişikliğini yansıtacak şekilde güncellendi" dedi.

 

