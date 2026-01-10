Trump’tan "Venezuela" hamlesi: "Musluğun başı artık bizde!"

ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz sektörünün dev isimleriyle Oval Ofis’te bir araya gelerek küresel dengeleri değiştirecek açıklamalarda bulundu.

Washington’ın Venezuela enerji endüstrisi üzerindeki kontrolünü resmileştiren Trump, Caracas yönetiminin ABD’ye 30 milyon varillik, yaklaşık 4 milyar dolar değerinde devasa bir petrol sevkiyatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu sevkiyatın sadece bir başlangıç olduğunu belirten Trump, Venezuela ile kurulan yeni ortaklığın şartlarını bizzat kendisinin belirlediğini vurguladı.

"SON SÖZÜ WASHINGTON SÖYLEYECEK"

Venezuela’nın zengin petrol sahalarının işletilmesi konusunda tek yetkilinin ABD olacağını net bir dille ifade eden Trump,

"Venezuela ile birlikte çalışacağız ancak hangi petrol şirketlerinin ülkeye girmesine izin verileceği konusunda kararı biz vereceğiz" dedi.

Trump, bu hamleyle Rusya ve Çin gibi rakiplerin bölgedeki nüfuzunu kırdıklarını belirterek, "Biz yapmasak onlar yapacaktı.

Şimdi ise Çin ve Rusya ihtiyaç duydukları petrolü ancak bizden veya bizim kontrolümüzdeki Venezuela’dan alabilirler" şeklinde konuştu.

"DÜNYA PETROLÜNÜN YÜZDE 55'İ BİZİM KONTROLÜMÜZDE"

ABD ve Venezuela’nın toplam petrol rezervlerini tek bir potada eriten Trump, çarpıcı bir iddiada bulundu:

"İki ülkeyi birlikte sayarsak dünyadaki petrolün yüzde 55’ine sahibiz. Bu zenginlik ABD’ye akacak."

Öte yandan Venezuela yönetiminin, ABD’nin derhal 50 milyon varile kadar ham petrolü rafine edip satmaya başlamasını ve bu sürecin süresiz devam etmesini kabul ettiği bildirildi.

Venezuela petrolünü "harika ve ağır bir petrol" olarak tanımlayan Trump, bu iş birliğinin küresel ticaretin merkezine ABD’yi yerleştireceğini savundu.