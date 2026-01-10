  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hiç merak ettiniz mi? İsrail'de neden tek bir DEAŞ'lı yok? İşte cevabı CHP’de büyük çözülme: Ak Parti kapıyı açsa yarısı kaçacak! CHP’li Rıza Akpolat’a rüşvetten ikinci tutuklama talebi! Aşevi yalanıyla milyonluk vurgun ABB'nin 154 milyonluk konser vurgununda yeni gelişme: 5 tahliye kararına savcılıktan jet itiraz Kur'an-ı Kerim üzerinden pisliğini örtmeye çalışıyordu... Şeyma Subaşı'nın test sonucu belli oldu İstanbul 1 No'lu Baro Başkanı Kaboğlu paçayı kurtardı! Terör propagandasına tartışmalı beraat Halep'te teröre son mühlet: Şam yönetimi süpürme harekatı öncesi kapıyı açtı Süper Kupa finalinin saati değişti Kallas 'Rusya'nın Oreşnik füzesi kullanımı Avrupa ve ABD’ye uyarı niteliğinde' Gözdağı başarılı oldu! HÜDA PAR’dan kritik çağrı: Bir üst kurul lazım
Dünya Trump’tan "Venezuela" hamlesi: "Musluğun başı artık bizde!"
Dünya

Trump’tan "Venezuela" hamlesi: "Musluğun başı artık bizde!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump’tan "Venezuela" hamlesi: "Musluğun başı artık bizde!"

ABD Başkanı Donald Trump, enerji devleriyle yaptığı toplantıda Venezuela petrolü üzerindeki mutlak hakimiyetini ilan etti. Venezuela’nın ABD’ye 30 milyon varillik ilk sevkiyatı yaptığını duyuran Trump, "Hangi şirketin ülkeye gireceğine biz karar vereceğiz. Dünyadaki petrolün %55’ine sahibiz" diyerek piyasaları sarstı.

ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz sektörünün dev isimleriyle Oval Ofis’te bir araya gelerek küresel dengeleri değiştirecek açıklamalarda bulundu.

Washington’ın Venezuela enerji endüstrisi üzerindeki kontrolünü resmileştiren Trump, Caracas yönetiminin ABD’ye 30 milyon varillik, yaklaşık 4 milyar dolar değerinde devasa bir petrol sevkiyatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu sevkiyatın sadece bir başlangıç olduğunu belirten Trump, Venezuela ile kurulan yeni ortaklığın şartlarını bizzat kendisinin belirlediğini vurguladı.

 

"SON SÖZÜ WASHINGTON SÖYLEYECEK"

Venezuela’nın zengin petrol sahalarının işletilmesi konusunda tek yetkilinin ABD olacağını net bir dille ifade eden Trump,

"Venezuela ile birlikte çalışacağız ancak hangi petrol şirketlerinin ülkeye girmesine izin verileceği konusunda kararı biz vereceğiz" dedi.

Trump, bu hamleyle Rusya ve Çin gibi rakiplerin bölgedeki nüfuzunu kırdıklarını belirterek, "Biz yapmasak onlar yapacaktı.

Şimdi ise Çin ve Rusya ihtiyaç duydukları petrolü ancak bizden veya bizim kontrolümüzdeki Venezuela’dan alabilirler" şeklinde konuştu.

"DÜNYA PETROLÜNÜN YÜZDE 55'İ BİZİM KONTROLÜMÜZDE"

ABD ve Venezuela’nın toplam petrol rezervlerini tek bir potada eriten Trump, çarpıcı bir iddiada bulundu:

"İki ülkeyi birlikte sayarsak dünyadaki petrolün yüzde 55’ine sahibiz. Bu zenginlik ABD’ye akacak."

Öte yandan Venezuela yönetiminin, ABD’nin derhal 50 milyon varile kadar ham petrolü rafine edip satmaya başlamasını ve bu sürecin süresiz devam etmesini kabul ettiği bildirildi.

Venezuela petrolünü "harika ve ağır bir petrol" olarak tanımlayan Trump, bu iş birliğinin küresel ticaretin merkezine ABD’yi yerleştireceğini savundu.

 

İspanya'dan haydut ABD'ye Venezuela dersi
İspanya'dan haydut ABD'ye Venezuela dersi

Dünya

İspanya'dan haydut ABD'ye Venezuela dersi

ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar
ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar

Gündem

ABD’den Venezuela’da alçak terör saldırısı! Bu kez hastaları hedef aldılar

Marco Rubio planı açıkladı: Venezuela petrolünde tam kontrol ABD'ye geçiyor!
Marco Rubio planı açıkladı: Venezuela petrolünde tam kontrol ABD'ye geçiyor!

Dünya

Marco Rubio planı açıkladı: Venezuela petrolünde tam kontrol ABD'ye geçiyor!

Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor! ABD baskınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e fırladı!
Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor! ABD baskınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e fırladı!

Gündem

Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor! ABD baskınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e fırladı!

Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar...
Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar...

Dünya

Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Kendine pek güvenme padişahım senden de çok ama çok büyük Celle celaluhu Allah var.

Çuvaldız

Olayın en kısa özeti işte bu! %55i bizde...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23