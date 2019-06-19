Trump'tan Türkiye'ye yönelik küstah adım!

ABD'nin, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini alması halinde Türkiye'ye uygulamayı planladığı yaptırımların F-35'lerin ötesine geçeceği belirtiliyor. İddiaya göre Amerikan yönetimi, biri ekonomik açıdan 'çok ağır' olmak üzere başka yaptırım paketlerini de değerlendiriyor.

ABD’nin, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri alma kararına misilleme olarak Türkiye’ye dayatmayı planladığı yaptırımların ayrıntıları sızdırıldı. Amerikan haber kuruluşu Bloomberg’e konuşan yetkililer, Donald Trump yönetiminin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmaya ek olarak üç farklı yaptırım paketini daha değerlendirdiğini söyledi. Haberde, yaptırımların S-400’lerin Türkiye’ye gelmeye başlayacağı belirtilen temmuz ayında devreye sokulabileceğinin belirtilmesi de dikkat çekti.

'İlk paketin ekonomik etkisi ağır olabilir"

Bloomberg’e konuşan üç yetkili, Washington’da Ulusal Güvenlik Konseyi ile Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde ele alınan en ağır yaptırım paketinin, Türkiye’nin ekonomisine ciddi hasar verecek adımları içerdiğini söyledi.

'Savunma şirketleri ön planda"

Şu an en çok destek gören paketin ise Türkiye’nin savunma sanayindeki bazı şirketlerin hedef alınması olduğu belirtildi. Buna göre, ABD’de Rusya’dan silah alan ülkelere karşı işletilen CAATSA yasası kapsamında, söz konusu şirketlerin Amerikan mali sistemi ile ilişkisi kesilebilir; Amerikan yapımı parçalar almaları veya ürünlerini ABD’de satmaları engellenebilir.

'Temmuz'da devreye sokulabilir"

Haberde, S-400’lerin belirtildiği gibi temmuz başında Türkiye’ye kurulması halinde, Amerikan yaptırımlarının da temmuz ayında devreye sokulabileceği belirtildi. Bloomberg’e konuşan yetkililer, Trump’ın önümüzdeki haftaki G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmeden önce net bir karar almaya isteksiz olduğu da belirtildi.