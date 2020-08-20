Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün

Beyaz Saray'da gazetecilere açılamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump, perşembe günü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin bir soru sorulması üzerine, "Irak'tan ABD askerlerinin çekildiğini ve bu saçma, sonu gelmez savaşlardan çıktıklarını belirterek, "Aslında ta en başında oraya hiç gitmemeliydik. Bence oraya gitmek tarihimizde verilmiş en kötü karardı, ülkemiz Orta Doğu'da hiç olmamalıydı." açıklamasında bulundu.

"Erdoğan ile yakın ilişkilerimiz var"

Türkiye hakkında açıklamalarda bulunan Trump, "Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes 'bu korkunç' dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir." diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilere sahip olduğunu açıkladı.

Trump, herkesin Suriye'den çıkarlarsa "felaket" olur dediğini anımsatarak, hiçbir şey olmadığını söyledi.