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Trump'tan Suudi Arabistan'a teşekkür!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda petrol fiyatlarından dolayı Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:19
Trump'tan Suudi Arabistan'a teşekkür!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twiiter'dan Suudi Arabistan'a teşekkür ettiği bir açıklama yaptı. 

'Teşekkürler Suudi Arabistan'

Başkan Trump, "Petrol fiyatları düşüyor. Harika! Amerika ve Dünya için büyük bir vergi indirimi gibi. Keyfini çıkarın! 54 dolar, önceden 82 dolardı. Teşekkürler Suudi Arabistan, ama daha fazla aşağı inelim!" dedi.

Haber7'nin haberine göre, Trump mesajının devamında, slogan haline gelen ve ağzında hiç düşürmediği "MAKE AMERİCA GREAT AGAİN (Amerika'yı yeniden harika yap)" dedi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:19
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  2. suudi arabistan
  3. Donald Trump

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  • AbudllahAbudllah33 dk önce
    Araplar yine Lawrance ile anlaşıp arkamızdan vuracak. Osmanlı uyudu, biz uyumayalım.
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