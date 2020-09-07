Trump'tan Suudi Arabistan'a 'Körfez ülkeleri ile müzakere' çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Trump'ın bugün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Toplantıda Başkan Trump, Suudi Arabistan'ın G-20 liderliğini övdüğünü söyledi, "Başkan Trump, geçtiğimiz hafta Tel Aviv'den Abu Dabi'ye tarihi bir ticari uçuş başlatan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki uçuşlar için Suudi hava sahasının kullanılmasını memnuniyetle karşıladı." ifadeyi kullandı.

Başkan Trump, İsrail ile BAE arasındaki Abraham Anlaşması'nı vurguladı ve bölgesel güvenlik ve refahı artırmanın yollarından bahsetti.