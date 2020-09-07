Trump'tan Suudi Arabistan'a Körfez ülkeleri çağrısı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere tarafından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmenin içeriği ve kapsamına ilişkin olarak bilgi veren Deere, Trump'ın Suudi Arabistan'ın G-20 liderliğinden övgüyle söz ettiğini belirterek, Başkan Trump'ın Tel Aviv'den Abu Dabi'ye tarihi bir ticari seferle başlayan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki uçuşlar için Suudi hava sahasının açılmasını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Trump'tan Körfez tavsiyesi

Başkan Trump'ın Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunları çözmesi için diğer Körfez ülkeleri ile müzakere yapmaya çağırdığı söylendi. Başkan Trump'ın liderliğinden ötürü Kral Selman bin Abdulaziz'i tebrik ettiği belirtildi.