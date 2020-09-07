  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump'tan Suudi Arabistan'a Körfez ülkeleri çağrısı
Dünya

Trump'tan Suudi Arabistan'a Körfez ülkeleri çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ı Körfez ülkeleri ile müzakere yapmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 05:55:00 -
Trump'tan Suudi Arabistan'a Körfez ülkeleri çağrısı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere tarafından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmenin içeriği ve kapsamına ilişkin olarak bilgi veren Deere, Trump'ın Suudi Arabistan'ın G-20 liderliğinden övgüyle söz ettiğini belirterek, Başkan Trump'ın Tel Aviv'den Abu Dabi'ye tarihi bir ticari seferle başlayan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki uçuşlar için Suudi hava sahasının açılmasını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Trump'tan Körfez tavsiyesi

Başkan Trump'ın Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunları çözmesi için diğer Körfez ülkeleri ile müzakere yapmaya çağırdığı söylendi. Başkan Trump'ın liderliğinden ötürü Kral Selman bin Abdulaziz'i tebrik ettiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhtar, belediyeye çalışanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay
Yerel

Muhtar, belediyeye çalışanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay

Adana’da bir muhtar, belediyede greyder operatörü olarak çalışan şahsı rehin aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler..
Bu kadarına da pes! Karantinadan kaçan koronavirüs hastası soluğu bakın nerede aldı
Yerel

Bu kadarına da pes! Karantinadan kaçan koronavirüs hastası soluğu bakın nerede aldı

Zonguldak'ta, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ev karantinasına alınan şahıs, evden kaçarak bahis bayiine kumar oyna..
Eleştiri yağdı! Tepki çeken kostüm
Spor

Eleştiri yağdı! Tepki çeken kostüm

Şampiyon olan Fenerbahçe'ye kupayı takdim eden karakterin giydiği kostüme eleştiri yağdı.

Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı