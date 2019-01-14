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Trump'tan Suriye açıklaması: Tekrar saldıracağız!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, "DEAŞ'ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız." ifadesini kullandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 06:12
Trump'tan Suriye açıklaması: Tekrar saldıracağız!

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan tepki çeken bir açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, "DEAŞ'ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız. Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz. Rusya, İran ve Suriye, ABD'nin doğal düşmanları DEAŞ'ı Suriye'de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları olacak. Biz de faydalanacağız ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları Bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 06:02
  1. trump
  2. DEAŞ
  3. suriye
  4. Türkiye

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