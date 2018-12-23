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Trump’tan süreci uzatma tehdidi

ABD başkanı Donald Trump, hükümeti kapatmasının ilk günü Twitter’dan yaptığı açıklamada, federal bütçe ile ilgili Demokratlar ile görüşmeye devam ettiğini fakat görüşmelerinin olumlu geçmemesi halinde hükümeti kapatma sürecinin uzayacağını söyledi.

23 Aralık 2018 Pazar 00:03
Trump’tan süreci uzatma tehdidi

 Münübe Yılmaz

Hükümetin kapanmasının ilk günü Twitter hesabından açıklama yapan ABD başkanı Donald Trump, federal bütçe ile ilgili Demokratlar ile görüşmeye devam ettiğini fakat görüşmelerinin olumlu geçmemesi halinde hükümeti kapatma sürecinin uzayacağını söyledi. Meksika ile olan sınırın güvenliği için yaklaşık 5 milyon dolarlık bütçe talebinde bulunan ve Demokratlar’ın itirazi ile karşılaşan Trump, bütçe görüşmelerinin olumlu geçmemesi halinde, hükümetin daha uzun süre kapalı olacağını belirtti. Bugün, bazı Cumhuriyetçi senato üyelerini Beyaz Saray’a davet eden Trump, kongre üyeleri ile göçmen meselesi ve sınır güvenliği ile alakalı meseleleri konuştu. Hükümetin kapatılması hususunda açıklama yapan senato lideri Mitch McConnell ise bütçe görüşmeleri üzerine sorunun çözülmesi için hem başkan Donald Trump’ın imzasına, hem de üyelerin oylarına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak “Iki tarafın da anlaşmaya varması için, Donald Trump’ın imzası ile beraber üyelerin de oyuna ihtiyaç var. Aksi takdirde bir anlaşma sağlanması mümkün görünmüyor” ifadesinde bulundu. Senatonun önde gelen Demokratlar’ından olan Chuck Schumer ise Demokratların Trump’ın taleplerini asla kabul etmeyeceklerini söyledi. “Sayın Trump, eğer hükümeti tekrar açmak istiyorsanız sınırdaki duvar ile ilgili kararınızdan geri dönmeniz lazım” açıklamasında bulundu. Hükümetin kapalı olduğu bu süre zarfında ABD’deki federal parklarda çalışan yaklaşık 400.000 görevli ücretsiz çalışmak zorunda kalacak. ABD’de en uzun süreli olan hükümet kapatılması ise 1995 Aralık ile 1996 Ocak arasında gerçekleşmiş ve 21 gün sürmüştü. Dönemin Demokrat başkanı Bill Clinton sağlık harcamaları üzerine önerdiği bütçe konusunda Cumhuriyetçiler ile anlaşamayıp, hükümeti kapatmış ve 21 gün sonunda da Clinton isteklerini kabul ettirmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 00:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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