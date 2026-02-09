  • İSTANBUL
Trump’tan Super Bowl şovuna zehir zemberek sözler! "Amerikan değerlerini yansıtmıyor" dedi: "Şimdiye kadarki en kötüsüydü!"

Dünya çapında milyonlarca insanın ekran başına kilitlendiği Amerikan Futbol Ligi (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, bu yıl spor müsabakasından ziyade ABD Başkanı Donald Trump’ın sert eleştirileriyle gündeme oturdu. Maçın devre arasında sahne alan sanatçıların performansını yerden yere vuran Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla küresel ajandaya hizmet eden bu gösterilerin Amerikan ruhuna aykırı olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, NFL yöneticilerini ve organizatörleri hedef aldı.

ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Super Bowl maçının devre arasındaki şovu beğenmediğini kaydeden Trump, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

 

Gösteri için, "Amerika'nın büyüklüğüne hakaret niteliğinde" yorumunu yapan Trump, şovun ABD'nin değerlerini yansıtmadığını savundu.

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin söylediği şarkıları "kimsenin anlamadığını" belirten ABD Başkanı Trump, "Danslar iğrençti, özellikle de ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

