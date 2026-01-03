  • İSTANBUL
Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan'la ilgili sözleri başını yaktı

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı! Polis memuru, doktor ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak?

Yunan basını, milli seyir füzesi GEZGİN'i mercek altına alarak Tomahawk benzetmesinde bulundu.

Yine Halk TV yine skandal! Türk milletine ağır küfür eden şahsı bakın nasıl mağdur göstermeye çalıştı

Müfterilerin kirli oyunu elinde patladı! Halk TV'nin "yalan rüzgarı"na tokat gibi cevap: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel o iftiraları bir bir çöpe attı

BM'den İsrail'e çok sert 'STK' uyarısı! Guterres devreye girdi: İnsani yardımın kalbine darbe, yüz binlerce sivil ölümle burun buruna!

3 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

3 Ocak 1931: Muhammet Geldiyev'in vefatı (Dil Bilimci)

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Bağdat Caddesi'nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Gündem Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık
Gündem

Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır" dedi. Maduro, ABD ordusunun en üst düzey özel görev birimi olan Delta Force mensupları tarafından yakalandı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün sabah saatlerinde ABD hava kuvvetleri operasyon başlattı. 7 ayrı nokta bombalandı. Ardından kara harekatına geçildi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro orduya talimat verdi ve halkı sokağa çağırdı, aynı zamanda OHAL ilan edildi.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı son açıklamaya göre, Maduro ve eşi ABD tarafından ele geçirildi.

Trump’ın yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela’ya ve ülkenin lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik geniş çaplı bir operasyonu başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütülmüştür. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacaktır. Bugün saat 11.00’de (19:00) Mar-a-Lago’da bir basın toplantısı düzenlenecektir.

CBC News'in haberine göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD ordusunun en üst düzey özel görev birimi olan Delta Force mensupları tarafından yakalandı.

New York Times'ın (NYT) haberine göre ise Trump, "Çok iyi planlama ve çok iyi askerlerle harika bir operasyondu." dedi. Yine NYT'nin aktardığına göre, bir ABD yetkilisi operasyonda hiçbir Amerikan kaybı olmadığını söyledi ancak Venezuela kayıpları hakkında yorum yapmadı.

Yorumlar

Hakan han

Maduro cumhurbaskanimizin yakın dostu.trumpta öyle neolacak simdi

Kınama bile yok..

Değil mi..
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Gündem

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse bankasını Noel tatili sırasında soyan hırsızların açtığı 3 bin..
Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! RTÜK'ün kapısına kilit vurduğu o diziden mide bulandıran skandal: "Bol bol sevişin" diyerek milli manevi değerlerimize alenen savaş açtılar!
Medya

Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! RTÜK'ün kapısına kilit vurduğu o diziden mide bulandıran skandal: "Bol bol sevişin" diyerek milli manevi değerlerimize alenen savaş açtılar!

Milletin değerlerini ayaklar altına alan, aile yapısını dinamitlemek için kurgulanan rezil dizi "Jasmine", Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu..
