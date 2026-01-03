Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün sabah saatlerinde ABD hava kuvvetleri operasyon başlattı. 7 ayrı nokta bombalandı. Ardından kara harekatına geçildi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro orduya talimat verdi ve halkı sokağa çağırdı, aynı zamanda OHAL ilan edildi.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı son açıklamaya göre, Maduro ve eşi ABD tarafından ele geçirildi.

Trump’ın yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

“Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela’ya ve ülkenin lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik geniş çaplı bir operasyonu başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütülmüştür. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacaktır. Bugün saat 11.00’de (19:00) Mar-a-Lago’da bir basın toplantısı düzenlenecektir.”

CBC News'in haberine göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD ordusunun en üst düzey özel görev birimi olan Delta Force mensupları tarafından yakalandı.

New York Times'ın (NYT) haberine göre ise Trump, "Çok iyi planlama ve çok iyi askerlerle harika bir operasyondu." dedi. Yine NYT'nin aktardığına göre, bir ABD yetkilisi operasyonda hiçbir Amerikan kaybı olmadığını söyledi ancak Venezuela kayıpları hakkında yorum yapmadı.