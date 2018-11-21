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Trump''tan 'Selman'la görüşme' açıklaması

Cemal Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Selman’ın haberdar olabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’tan bir açıklama daha geldi. ABD Başkanı Donald Trump Kaşıkçı cinayetiyle ilgili CIA raporunda yüzde yüz bir saptama olmadığını söyledi. Trump Arjantin'deki G20'ye katılarak ilk yurtdışı ziyaretine çıkacak Veliaht Prens Selman'la görüşebileceğini de açıkladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:14
Trump''tan 'Selman'la görüşme' açıklaması

ABD Başkanı Trump, CIA'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararını yüzde 100 vermediğini ifade etti. Trump, 30 Kasım'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de başlayacak G-20 Zirvesi'ne katılması halinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşebileceğini de sözlerine ekledi. Suudi medyası, Veliaht'ın zirveye gideceğini yazmıştı. 

İlk açıklamada ne demişti?

Trump bugün yaptığı ilk açıklamada da Suudİ yönetimine desteğini yinelemeşti. Trump ABD istihbaratının Kaşıkçı cinayeti bilgilerini değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı" ifadelerini kullanmıştı. 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 06:14
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