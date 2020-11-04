Trump'tan seçimlerle ilgili flaş açıklama: Çok iyi gidiyoruz
ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi için oy verme işlemleri birçok eyalette sona ererken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.
Dünya ABD’deki başkanlık seçimlerine odaklandı.
ABD Başkanı Donald Trump sandıkların kapanmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler." mesajını paylaştı.
Bu yılki ABD seçimlerinde rekor sayıda katılım beklenirken sandıkların büyük çoğunluğu yerel saat ile 19.00 (TSİ 03.00) itibariyle kapanmaya başlayacak.