Trump'tan seçim vaadi! Elektrikli otomobil satışlarını yasaklayacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden başkanlık yarışına girerken elektrikli araç endüstrisini hedef aldı. Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde elektrikli araç satışlarını durduracağını söyledi. Peki nasıl gerçekleştirecek? İşte detaylar…

Trump’ın bu açıklamayı, Biden yönetiminin iklim politikalarını tersine çevirmek ve petrol ve gaz endüstrisine destek sağlamak amacıyla yaptığı söyleniyor. Trump, bu endüstrilerin yöneticilerinden kampanyasına önemli bağışlar yapmalarını istedi. Eğer seçilirse, egzoz emisyon hedeflerini geri çekecek ve elektrikli araç vergi kredilerini büyük ölçüde azaltacak.

Trump’ın bu açıklamaları, elektrikli araç pazarının hızla büyüdüğü bir döneme denk geldi. 2016 yılında ABD’de sadece 159 bin 139 elektrikli araç satılmışken, bu rakamın 2024’te 1,5 milyonu aşması bekleniyor. Ford Motor’un yönetim kurulu başkanı William Clay Ford Jr., şirketin planlama sürecinin seçimlerden sonra da devam etmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Joe Biden’ın Enflasyon Düşürme Yasası’nın teşvik ettiği ABD üretimindeki yatırım devam ediyor. Örneğin, Hyundai, Georgia’da elektrikli araç üretimine 13 milyar dolar yatırım yapıyor. Trump’ın bu yatırımları durdurması biraz zor görünüyor, çünkü bu yatırımlar Amerikan işçilerine de büyük fayda sağlıyor.

Trump’ın elektrikli araç satışlarını durdurma planlarının, mavi yakalı Amerikalı işçilerin geçim kaynaklarına zarar verebileceği tartışılıyor. Ayrıca, Teksas ve Florida gibi Cumhuriyetçi kalelerinde bile elektrikli araçların popülerliği artıyor.

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