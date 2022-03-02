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Dünya Trump'tan Putin'e çağrı: Bu insanları öldürmeyi bırak
Dünya

Trump'tan Putin'e çağrı: Bu insanları öldürmeyi bırak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı "Holokost" olarak nitelendirerek Moskova'ya saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 18:31:00 -
Trump'tan Putin'e çağrı: Bu insanları öldürmeyi bırak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business televizyonunda katıldığı programda, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya "Bu insanları öldürmeyi bırak" çağrısı yapan Trump, çatışmanın durması için bir anlaşmaya varılabileceğini bildirdi.

Trump, "Şu anda Rusya, ABD'ye gerektiği saygıyı duymuyor. Bilmiyorum neden çözüme yönelik hiçbir şey yapmıyorlar? Bu bir Holokost. Olanlar korkunç. Her gece televizyonda yaşananlara tanıklık edip onları görüyorsunuz" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO'ya alınıp alınmayacağının kararını NATO'nun kendisinin vereceğini belirten Trump, "Şu anda Ukrayna'nın NATO'ya alınma ihtimali 6 ay öncesine göre çok daha fazla." diye konuştu.

 

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