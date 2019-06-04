0553 313 94 23

Trump'tan o ülkeye flaş çağrı: Avrupa Birliği'nden çıkın

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'ya düzenlediği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, ''İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkışı gerçekleşecek ve bu gerçekleşmeli'' dedi.

04 Haziran 2019 Salı 21:52
Trump'tan o ülkeye flaş çağrı: Avrupa Birliği'nden çıkın

ABD Başkanı Donald Trump, ''İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkışı gerçekleşecek ve bu gerçekleşmeli'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Londra ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Trump 2 saate yakın süren görüşmenin ardından May ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Trump, "İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlanırken ABD, İngiltere ile olağanüstü bir ticaret anlaşması yapmayı taahhüt ediyor. Bu ticaret anlaşmasında muazzam bir potansiyel var'' dedi.

''İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı gerçekleşecek ve bu gerçekleşmeli'' ifadelerini kullanan Trump, May'in Brexit'i idare etme konusunda iyi bir iş çıkardığını, planlanan ayrılığının İngiltere için iyi olacağını söyledi.

"Burası çok özel bir yer ve özel bir yeri hak ettiğini düşünüyorum"

Trump, "İngiltere kendi sınırları olmasını istiyor. Kendi işlerini yürütmek istiyor. Burası çok özel bir yer ve özel bir yeri hak ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı May ise Rusya ile son yılların en büyük diplomatik krizine yol açan sinir gazı saldırısı konusunda İngiltere’ye desteğinden dolayı Trump’a teşekkür ederek, ''ABD ve İngiltere her zaman bir arada oldu ve birlikte hareket etti. Bugün tekrar güvenliğimize, değerlerimize ve yaşam şeklimize yönelik yeni ve büyüyen zorlukları tartıştık'' ifadelerini kullandı.

May, ABD’liler ile aynı fikirleri paylaştıklarını belirterek "Ancak bizden önce başbakanlar ve başkanlar gibi bazen karşılaştığımız zorluklarla nasıl başa çıkacağımız konusunda farklı olabiliriz'' şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 21:52
  1. ABD
  2. İngiltere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kepsut’taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi
    1. Kepsut’taki kazada ölü sayısı 2’ye..
    2. Asırların deviremediği çınarı ateşe..
    3. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:..
    4. Denizli'de traktör ile otomobil..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla..
    6. Trump'tan o ülkeye flaş çağrı: Avrupa..
    7. Hatay'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
    8. Traktörle çarpışan otomobil hurdaya..
    9. Düzce’de feci kaza: 2 ölü
    10. GÜNCELLEME - Kontrolden çıkan otomobil..
    11. Hatay’da 3 DEAŞ’lı terörist yakalandı
    12. Genç milli güreşçi Hamza Bakır, Avrupa..
    13. HDP'lilerin hainlikleri bitmiyor!..
    14. Bozüyük’te ilçe protokolü..
    15. Başkan Bozkurt, şehit aileleri ile..
    16. Kastamonu’da iki katlı ahşap küle döndü
    17. "Binali başkanı 23 Haziran'da..
    18. Yüzünde maytap patlayan çocuk..
    19. Finike’de makilik alanda yangın
    20. Haliliye Belediye Başkanı Canpolat’tan..
    21. Muhabirleri taşıyan tekneye sürat..
    22. Gaziantep'te feci kaza! Çok sayıda..
    23. Ölümle burun buruna gelen kaçak..
    24. Almanya'yı zora düşürecek karar! Savaş..
    25. "Bizi yıldırmak isteyenlere fırsat..
    26. Midilli’ye kaçarken yakalanan 9 FETÖ..
    27. Sturridge ve Moreno, Liverpool'dan..
    28. "Kato Dağı'ndan Kandil Dağı'na az..
    29. Batmak üzere olan lastik bottaki..
    30. İran OPEC toplantısının Temmuz’a..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."