Trump'tan o anlaşmaya olumlu mesaj: İkimiz de istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının sona ereceğine dair olumlu mesajlar verdi.

Trump, “Çin ile görüşmeler başladı. Eğer uzatılmazsa başkan Xi ile yediğimiz harika akşam yemeğinden 90 gün içerisinde sonlanacak. Başkan Xi ve ben bu anlaşmanın olmasını istiyoruz ve muhtemelen olacak. Ancak unutursanız ben gümrük vergisi adamıyım” ifadelerini kullandı.

Trump, bireylerin veya ülkelerin ABD’nin zenginliklerinden yararlanmak istiyorlarsa bedelini ödemeleri gerektiğini söyledi.