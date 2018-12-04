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Trump'tan o anlaşmaya olumlu mesaj: İkimiz de istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada “Başkan Xi ve ben bu anlaşmanın olmasını istiyoruz ve muhtemelen olacak. Ancak unutursanız ben gümrük vergisi adamıyım” ifadelerini kullandı.

04 Aralık 2018 Salı 20:59
Trump'tan o anlaşmaya olumlu mesaj: İkimiz de istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının sona ereceğine dair olumlu mesajlar verdi.

Trump, “Çin ile görüşmeler başladı. Eğer uzatılmazsa başkan Xi ile yediğimiz harika akşam yemeğinden 90 gün içerisinde sonlanacak. Başkan Xi ve ben bu anlaşmanın olmasını istiyoruz ve muhtemelen olacak. Ancak unutursanız ben gümrük vergisi adamıyım” ifadelerini kullandı.

Trump, bireylerin veya ülkelerin ABD’nin zenginliklerinden yararlanmak istiyorlarsa bedelini ödemeleri gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 20:59
  1. donald trump
  2. çin

YORUM YAZ

  • cemaleddincemaleddin33 dk önce
    Bunun sözüne güvenip tuvalete bile gidenin aklina yanarim.Adam A-normal, devamli cark ediyor, bizim carkciyida gecti. Yanar-Döner ile isbirligi yapaninda akli yok demektir.
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