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Gündem Trump’tan Netanyahu’ya gönderme! Savaşlar ve çatışmalar bitmeli
Gündem

Trump’tan Netanyahu’ya gönderme! Savaşlar ve çatışmalar bitmeli

Yeniakit Publisher
2024-07-24 11:40:00 - 2024-07-24 11:43:12
Trump’tan Netanyahu’ya gönderme! Savaşlar ve çatışmalar bitmeli

ABD Başkan adayı Donald Trump, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Gazze kasabı Binyamin Netanyahu ile Florida'da görüşecek. Trump görüşme öncesi "Ölümcül savaşlar ve şiddetli çatışmalar sona ermelidir. Milyonlarca insan ölüyor ve Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durdurabilecek kapasitede değil" açıklamasını paylaştı.

ABD Başkan adayı Donald Trump, İsrail Başbakanı katil Netanyahu ile Florida'daki Mar-a-Lago'da 26 Temmuz'da bir araya geleceğini açıkladı.

"Milyonlarca insan ölüyor"

Trump, "Bibi Netanyahu'yu Palm Beach, Florida'daki Mar-a-Lago'da ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. İlk dönemimde bölgede barış ve istikrar sağladık, hatta tarihi İbrahim Anlaşmasını imzaladık. Bunu yine yapacağız. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Zelenski ve diğer dünya liderleriyle yaptığım görüşmelerde de ifade ettiğim gibi, güç yoluyla barış gündemim dünyaya bu korkunç, ölümcül savaşların ve şiddetli çatışmaların sona ermesi gerektiğini gösterecektir. Milyonlarca insan ölüyor ve Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durdurabilecek kapasitede değil" dedi.

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