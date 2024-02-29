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Dünya Trump'tan mahkemeye 100 milyon dolarlık öneri
Dünya

Trump'tan mahkemeye 100 milyon dolarlık öneri

Yeniakit Publisher
2024-02-29 01:10:00 -
Trump'tan mahkemeye 100 milyon dolarlık öneri

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisi, çocukları ve şirketleri hakkındaki dolandırıcılık davasında mahkemeye 100 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu söyledi.

Trump’ın avukatları, New York Temyiz Mahkemesine cezanın toplam tahsilatının durdurulması için başvuru yaptı.

Dilekçede avukatlar, davadaki kararın hükümlerinin fahiş olduğunu ve Trump’ın "cezai tutarın tamamının teminatını sağlamasını imkansız hale getirdiğini" öne sürerek, toplam 454 milyon ceza tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık teminat ödemeye hazır olduklarını belirtti.

Avukatlar, yargılama sonucunda verilen cezanın "bankalardan kredi çekmeyi yasaklaması" nedeniyle Trump’ın talep edilen toplam miktarı temyiz sürecinde temin etmekte zorlandıklarını savundu.

Emlak dolandırıcılığı olarak bilinen davaya bakan yargıç Arthur Engoron, 16 Şubat’ta Trump’a, çocuklarına ve şirkete toplam 364 milyon dolardan fazla para cezası vermişti.

Trump, bu hafta başında kararı New York temyiz mahkemesine götürmüştü.
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Ancak temyizde dava görülürken Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplam miktarı 25 Mart’a kadar teminat olarak sağlaması gerekiyor.

Cinsel tacizde bulunma ve hakaretten yargılanması sonucunda E. Jean Carroll adlı kadına ödeyeceği 88,3 milyon dolar tazminat ile emlak dolandırıcılığı davasının para cezası ve bu davaların mahkeme masraflarıyla Trump’ın 454 milyon dolar civarında hukuki borcu bulunuyor.

Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.

Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin iddiaların mahkemede değerlendirilmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında Trump ile şirketi ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermiş, 16 Şubat’ta da yargıç Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın her birine dörder milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.

Davadaki toplam 364 milyon dolar para cezasının yanı sıra Trump'a 3 yıl, çocuklarına da ikişer yıl New York’taki şirketlerinde üst düzey yetkili olarak görev yapmalarına ve bankalardan kredi almalarına yasak getirilmişti.

Kaynak: AA

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