Trump'tan LGBT'lileri çıldırtacak açıklama

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da gençlerle gerçekleştirdiği mitingte LGBT sapkınlarını çıldırtacak açıklamalar yaptı. Trump, "onlar sol cinsiyet ideolojisine ve toksik (zehirli) ırk teorisine inanıyorlar. Biz iki cinsiyete inanıyoruz. Sadece erkek ve kadın vardır" dedi. Trump'ın bu söyleri, salonda büyük alkış aldı.

Sapkın cinsiyet ideolojisinin okullarda ve orduda uyandırılmaya çalışıldığını söyleyen Trump, gençlerden oluşan kalabalığa "bununla savaşmanın şart" olduğunu söyledi.

Daha önce 2024 başkanlık seçimleri için aday olabileceğini açıklayan Trump, "Eğer aday olmayacağımı açıklasaydım Donald Trump'a yönelik zulüm hemen dururdu" dedi. Trump, "Ama benden yapmamı istedikleri şey bu. Ama biliyor musunuz? Bunu yapma şansım yok" diye konuştu.