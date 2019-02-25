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Trump'tan Kuzey Kore açıklaması! "Dünyanın en büyük güçlerinden biri olabilir"

Önümüzdeki günlerde Kim Jong-un ile görüşecek olan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin "herhangi bir ülkeden daha fazla hızlı büyüme potansiyeline" sahip olduğunu söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:33
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması! "Dünyanın en büyük güçlerinden biri olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesi halinde dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri olabileceğini söyledi.

Trump, Twitter hesabında, Kuzey Kore'nin "herhangi bir ülkeden daha fazla hızlı büyüme potansiyeline" sahip olduğunu belirterek, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da yapacağı zirveye değindi.

"Başkan Kim herkesten daha iyi farkında"

Trump, "Her ikimiz de Singapur'daki ilk zirvede kaydedilen ilerlemenin sürdürülmesini bekliyoruz. Başkan Kim, belki de nükleer silahlar olmadan ülkesinin hızla, dünyada herhangi bir yerde büyük ekonomik güçlerden biri olabileceğinin herkesten daha iyi farkında. Konumu, halkı ve (onun) sayesinde, herhangi bir ülkeden daha fazla hızlı büyüme potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, valilerin katıldığı bir etkinlikte de Kim ile "çok çok iyi bir ilişki" tesis ettiğini ifade ederek, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda acelesi olmadığını dile getirdi.

Bu arada, Trump ile Kim'in 27-28 Şubat'ta bir araya geleceği Vietnam'da güvenliğin en yüksek seviyeye çıkarılacağı bildirildi.

"Güvenlik en üst seviyeye çıkarılacak"

Vietnam Dışişleri Bakanı Yardımcısı Le Hoai Trung, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güvenlik en üst seviyeye çıkarılacak" derken, Enformasyon Bakanı Nguyen Manh Hung, 40 ülkeden Vietnam'a gelmesi beklenen 3 bin gazeteci için kendilerine "bir aile üyesi gibi" güvenebileceklerini söyledi.

Trump ile Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Liderler, 27-28 Şubat'ta Vietnam'da düzenlenecek zirvede görüşecek.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:33
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
  3. Trump Kim görüşmesi
  4. ABD
  5. Kuzey Kore
  6. Nükleer Silah
  7. Açıklama

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