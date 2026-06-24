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Gündem Trump'tan küstah İran açıklaması! Savaş çok iyi gidiyor ve büyük farkla kazanıyoruz!
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Trump'tan küstah İran açıklaması! Savaş çok iyi gidiyor ve büyük farkla kazanıyoruz!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Trump'tan küstah İran açıklaması! Savaş çok iyi gidiyor ve büyük farkla kazanıyoruz!

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'de Pakistan ve Katar arabuluculuğunda başlayan ABD-İran müzakerelerine ilişkin Beyaz Saray destekçisi senatörlerin önünde kibirli bir açıklamaya imza attı. İran’ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılmasını kapsayan 60 günlük kritik yol haritası sürecinde Tahran yönetiminin büyük tavizler verdiğini öne süren Trump, sinsi bir dille ekonomik ve siyasi baskıların sonuç verdiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecine ilişkin, "Savaş çok iyi gidiyor. Bildiğiniz gibi büyük farkla kazanıyoruz. İran çok büyük tavizler veriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Cumhuriyetçi senatörler ile bir araya geldiği bir etkinlik sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, İran’ın bu süreçte önemli tavizler verdiğini öne sürdü. Trump, "Savaş çok iyi gidiyor. Bildiğiniz gibi büyük farkla kazanıyoruz. İran çok büyük tavizler veriyor. Ne olacağını göreceğiz ama çok, çok güçlü bir süreç oldu" ifadelerini kullandı.

 

ABD-İran müzakere süreci

ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında tarafların, 60 günlük bir süre içinde İran’ın nükleer programını ve Tahran’a yönelik uluslararası yaptırımları kapsayan nihai bir anlaşmaya ulaşılmasına yönelik yol haritasında uzlaşması bekleniyor.

Söz konusu 60 günlük müzakere süreci kapsamında taraflar geçtiğimiz Pazar günü İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında Pakistan ve Katar arabuluculuğuyla bir araya gelmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın liderliğinde gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklamasında, "Görüşmeler olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirilmiş ve 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşılması için yol haritası üzerinde mutabakat sağlanması, siyasi denetim sağlayacak bir Yüksek Düzeyli Komite kurulması ve daha fazla teknik görüşmelere başlanması dahil olmak üzere umut verici ilerlemeler kaydedilmiştir" demişti.

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