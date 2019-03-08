Trump'tan kritik Çin ve Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ya da Çin olmadan her iki seçenekte de ABD'nin en doğrusunu yapacağını söyledi.

Donald Trump Kuzey Kore ile ilgili konuya da değindi ve "Kuzey Kore lideri Kim ile ilişkilerimiz iyi, eğer beklemediğimiz bir durum oluşursa bizim için sürpriz olur. Kuzey Kore'nin füze test etmesi beni hayal kırıklığına uğratır" dedi.

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