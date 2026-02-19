Trump’tan İran’a 10 günlük mühlet: Anlaşma olmazsa kötü şeyler olur!

Trump konuşmasının önemli bölümünü İran’a ayırdı. İran’la yapılacak muhtemel anlaşmanın önemine vurgu yapan Trump, "Yıllar içinde İran’la anlamlı bir anlaşma yapmanın kolay olmadığı kanıtlandı. İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız aksi takdirde kötü şeyler olur" dedi.

İran’ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini yineleyen Trump, "İran ile yapmamız gereken bazı işler var. Nükleer silaha sahip olamazlar, bu onlara çok net bir şekilde söylendi" ifadelerini kullandı. Müzakerelerin kısa sürede netleşebileceğini belirten Trump, "Bir adım daha ileri gitmemiz gerekebilir ya da gerekmeyebilir. Belki bir anlaşma yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde bunu öğreneceksiniz" diye konuştu.

Trump, İran konusundaki uyarısını tekrar ederek, "Anlamlı bir anlaşma yapmalıyız aksi takdirde kötü şeyler olur" dedi.

ABD’den 10 milyar dolarlık katkı

Trump, kurulun finansmanına ilişkin ABD’nin güçlü destek vereceğini açıklayarak, "ABD, Gazze Barış Kurulu’na 10 milyar dolar katkıda bulunacak" dedi. Uluslararası bağışçıların desteğinin önemine dikkat çeken Trump, "Ancak harcanan her dolar, istikrara ve yeni, uyumlu bir bölge umuduna yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt’in yaklaşık 7 milyar dolarlık bir bağışla kurula taahhütte bulunan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

"Hem güç hem prestij açısından en önemli kurul"

Trump, ayrıca kurulun uluslararası ölçekte benzersiz bir yapı olduğunu belirterek, "Bu kurulun, hem güç hem de prestij açısından en önemli kurul olduğuna inanıyorum. Buna yakın başka bir şey hiç olmadı" ifadelerini kullandı.

Kurulun yalnızca diplomatik bir girişim değil, aynı zamanda yeni bir uluslararası iş birliği modeli olduğunu ifade eden Trump, "Barış Kurulu, daha iyi bir geleceğin nasıl inşa edilebileceğini gösteriyor; hem de tam burada, bu odada" ifadelerini kullandı.

Toplantı devam ediyor

Toplantının, Gazze’de yeniden yapılanma süreci, güvenlik düzenlemeleri, uluslararası istikrar gücü oluşturulması ve insani yardım koordinasyonuna ilişkin teknik görüşmelerle devam etmesi bekleniyor. Trump yönetimi, kurulun zamanla küresel krizlerin çözümünde aktif bir diplomasi platformuna dönüşmesini hedefliyor.

Kırktan fazla ülkenin temsilcilerinin katıldığı Gazze Barış Kurulu, Trump yönetiminin Gazze’deki çatışmanın sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden inşası için hazırladığı 20 maddelik planın merkezinde yer alıyor. Gazze’de Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe ateşkesin ardından kurulun görev alanının genişletilmesi hedeflenirken, platformun yalnızca İsrail-Filistin hattında değil, küresel krizlerin çözümünde de aktif rol üstlenmesi planlanıyor.