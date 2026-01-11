Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!"

İran riyalinin rekor değer kaybı sonrası 180 şehre yayılan protestolar, Washington-Tahran hattında gerilimi zirveye taşıdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran sokaklarındaki kaosu yakından takip ettiklerini belirterek,

"İran özgürlüğü hiç olmadığı kadar arıyor. Biz bu konuda yardım etmeye hazırız" mesajını paylaştı. Trump'ın bu paylaşımı, İran yönetiminin internet kesintisi ve sert müdahalelerine karşı bir hamle olarak yorumlandı.

"EN ÇOK ACITACAK ŞEKİLDE ASKERİ KAPASİTEYLE VURURUZ"

Petrol ve doğal gaz şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda da İran’daki gelişmelere değinen Trump, müdahale konusunda çıtayı yükseltti.

"Geçmişte yaptıkları gibi insanları öldürmeye başlarlarsa buna müdahil olacağımızı net bir şekilde söyledim" diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu müdahale, illa sahaya asker göndermek anlamına gelmez, onları en çok acıtacak şekilde askeri kapasiteyle vurmak anlamına da gelir. Bunu istemiyoruz. Halka kötü davrandılar ve şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Durumu çok yakından izliyoruz."

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 65 ÖLÜ, BİNLERCE GÖZALTI

İran genelinde 14 gündür süren eylemlerde kan dökülmeye devam ediyor.

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) verilerine göre, şu ana kadar 50 protestocu ve 15 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 2 bin 311 kişi gözaltına alındı. Başkent Tahran’da eylemciler doğrudan dini lider Hamaney’i hedef alan sloganlar atarken, ülke genelindeki internet kesintisi halkın dış dünyayla bağını tamamen koparmış durumda.