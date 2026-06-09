Trump'tan İran açıklaması! "Yakında bu konu kapanacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ilgili yürütülen sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen telekonferansta konuşan Trump, İran başlığında çok iyi durumda olduklarını ve sürecin kendi lehlerine işlediğini öne sürdü.

Trump, İran meselesinin yakında kapanacağını söylerken, kamuoyuna yalnızca bir dış politika değerlendirmesi değil, aynı zamanda güçlü bir siyasi zafer söylemi sundu. Açıklamaları, Washington’ın bu dosyayı iç politikada da etkili bir propaganda başlığı olarak kullandığını ortaya koydu.

ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılarak seçmenlere İran konusunda mesajlar verdi.

Trump, İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini vurgulayarak, yakında bu konunun kapanacağını ifade etti.

ABD Başkanı, "Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Bu süreçle birlikte ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını da veren Trump, seçmenlerden Graham için oy kullanmalarını istedi.

ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasında pazar günü artan gerginliğe ilişkin Truth Social hesabından açıklamalar yaparak, İsrail ve İran'ı "derhal" çatışmayı durdurmaya çağırmıştı.