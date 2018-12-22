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Trump'tan 'insanlık dışı' önlem!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksika'dan sınıra dayanan göçmenler için tehdit içeren bir uygulamaya daha geçti. Trump, sözde güvenliği arttırmak için sınır kapısında sivri uçlu çubukları kullanacak.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:57
Trump'tan 'insanlık dışı' önlem!

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırı için kullanılacak sivri uçlu çubukları sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump, Orta Amerika'dan hareket edip Meksika'yı geçip ABD sınırına dayanan göçmen kervanıyla ilgili tehditlerine bir yenisini ekledi.

Sosyal medya hesabından Meksika sınırı için kullanılacak sivri uçlu çelik çubuklarından övgüyle bahsetti.

İki yönlü olarak kapatıldı

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye yaklaşan göçmen konvoyundaki bir grup göstericinin Meksika-ABD sınırını geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:57
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Meksika

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