Trump'tan 'insanlık dışı' önlem!

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırı için kullanılacak sivri uçlu çubukları sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump, Orta Amerika'dan hareket edip Meksika'yı geçip ABD sınırına dayanan göçmen kervanıyla ilgili tehditlerine bir yenisini ekledi.

Sosyal medya hesabından Meksika sınırı için kullanılacak sivri uçlu çelik çubuklarından övgüyle bahsetti.

İki yönlü olarak kapatıldı

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye yaklaşan göçmen konvoyundaki bir grup göstericinin Meksika-ABD sınırını geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı.