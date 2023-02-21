  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir dünya markası oldu! İşte SİHA satılan ve sırada bekleyen ülkeler

Biden'den Rusya'ya ağır suçlama

Heykelden başka bir bildikleri yok! Sarıyer Belediyesi arama-kurtarma köpeğinin heykelini dikecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten flaş Türkiye açıklaması! Dikkat çeken deprem kararı!

İsrailli milletvekillerinden flaş hamle: Netanyahu'ya 'Ukrayna'nın yanında yer alma' çağrısı! Duyurdular

Selçuk Bayraktar'a çirkin iftira! Baykar'dan açıklama geldi... Merak ediliyordu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hemen yarın inşasına başlıyoruz

Dünyaya duyurdular: Rusya'yı NATO değil onlar yendi

Dünyanın farklı ülkelerden yardımlar Diyarbakır'a ulaştı! Ekibindeki kişiler çadır kent ve mekanlara yolluyor

Türk zırhlıları o ülkede ortaya çıktı
Dünya Trump'tan ilginç öneri: Başkanlığa aday olan herkes bunu yapmalı
Dünya

Trump'tan ilginç öneri: Başkanlığa aday olan herkes bunu yapmalı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkede başkanlık seçimlerine aday olan herkesin, zihinsel yeterlilik testine girmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 23:36:00 -
Trump'tan ilginç öneri: Başkanlığa aday olan herkes bunu yapmalı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Truth Social" isimli sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, ABD'de başkanlık seçimlerine aday olan herkesin, adaylığını duyurmasıyla ya da öncesinde tam ve eksiksiz bir zihinsel yeterlilik testine girmeyi kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Halihazırda 76 yaşında olan ve 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday olan Trump, adayların fiziksel olarak çalışmaya uygun olduğunu gösteren bir teste de girmesi gerektiği görüşünü savundu.

Trump, "Seçkin bir başkan olmak, muazzam bir zihinsel keskinlik ve fiziksel dayanıklılık gerektirir. Bu niteliklere sahip değilseniz muhtemelen başarılı olamayacaksınız." ifadesini kullandı.

Seçimlere adaylığını yakın zamanda açıklayan Nikki Haley, 75 yaşın üzerindeki siyasetçiler için zorunlu zihinsel yeterlilik testleri getireceğini söylemişti.

80 yaşındaki mevcut ABD Başkanı Joe Biden ise adaylığını henüz resmen duyurmadı. Ancak aday olur ve seçilirse 82 yaşında başkanlık yemini yapacak olan Biden, en yaşlı Amerikan başkanı olarak tarihe geçecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23