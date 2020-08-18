  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump'tan ilginç 'Belarus' açıklaması!
Dünya

Trump'tan ilginç 'Belarus' açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus'taki eylemlerle ilgili konuştu. Belarus'ta demokrasinin işlemediğini iddia eden Trump, Belarus'taki birçok kişiyle bağlantıda olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 22:51:00 -
Trump'tan ilginç 'Belarus' açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası alevlenen gösterilerle ilgili Beyaz Saray'da konuştu.

Gösterilerin barışçıl olduğunu söyleyen Donald Trump, demokrasinin çok önemli bir kelime olduğunu vurguladı.

Belarus'ta demokrasinin işlemediğini ifade eden Trump, Belarus'taki birçok kişiyle bağlantıda olduğunu söyledi. 

Trump bu konuyu Putin ile de görüşeceğini ifade etti.

Kendi ülkesiyle karşılaştırdı: Buradakilere göre daha barışçıl

Kendi ülkesinde yaşanan gösterileri canice bulan Trump, Belarus'taki gösterileri ise barışçıl buldu.

Trump, Belarus'taki gösterileri ABD ile karşılaştırarak "Bunlar bizim ülkemizdekilerin aksine gayet barışçıl görünüyor." ifadelerini kullandı.

Trump'tan ilginç sözler: Putin beni beğeniyor ama...
Trump'tan ilginç sözler: Putin beni beğeniyor ama...

Dünya

Trump'tan ilginç sözler: Putin beni beğeniyor ama...

ABD'den Fransa'ya misilleme!
ABD'den Fransa'ya misilleme!

Dünya

ABD'den Fransa'ya misilleme!

"Koronavirüs devrim yapacak" diyen Soros Trump'ı hedef aldı: Yaşam savaşı veriyor!

Dünya

"Koronavirüs devrim yapacak" diyen Soros Trump'ı hedef aldı: Yaşam savaşı veriyor!

Trump mı, Biden mı? ABD'de kamuoyu yoklaması açıklandı!
Trump mı, Biden mı? ABD'de kamuoyu yoklaması açıklandı!

Dünya

Trump mı, Biden mı? ABD'de kamuoyu yoklaması açıklandı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP kulislerinden bomba bilgi:
Siyaset

CHP kulislerinden bomba bilgi: "Abdullah Gül değil" dedi, Kılıçdaroğlu'nun çatı adayını açıkladı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?” sorusunu irdeleyen ve CHP kulislerinden bilgi paylaşan Gazeteci Yazar Serd..
Rus savaş uçakları İdlib'i vurmaya başladı
Dünya

Rus savaş uçakları İdlib'i vurmaya başladı

Rus savaş uçakları Suriye'nin İdlib kentine saldırılar düzenlemeye başladı.

Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı
Dünya

Koronavirüste asıl tehlike! Yüzde 80'i oradan yakalandı

Çin'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; insanların yüzde 80'i koronavirüse evlerindeyken yakalandı. Uzmanlar, koronavirüs karşı alınan..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı