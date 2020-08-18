Trump'tan ilginç 'Belarus' açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası alevlenen gösterilerle ilgili Beyaz Saray'da konuştu.

Gösterilerin barışçıl olduğunu söyleyen Donald Trump, demokrasinin çok önemli bir kelime olduğunu vurguladı.

Belarus'ta demokrasinin işlemediğini ifade eden Trump, Belarus'taki birçok kişiyle bağlantıda olduğunu söyledi.

Trump bu konuyu Putin ile de görüşeceğini ifade etti.

Kendi ülkesiyle karşılaştırdı: Buradakilere göre daha barışçıl

Kendi ülkesinde yaşanan gösterileri canice bulan Trump, Belarus'taki gösterileri ise barışçıl buldu.

Trump, Belarus'taki gösterileri ABD ile karşılaştırarak "Bunlar bizim ülkemizdekilerin aksine gayet barışçıl görünüyor." ifadelerini kullandı.