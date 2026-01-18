Trump’tan Hamaney’e ağır sözler: "O hasta bir adam, İran’da değişim vakti geldi!"

İran’da 28 Aralık’ta başlayan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği kitlesel gösteriler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’tan bölgedeki tansiyonu zirveye taşıyacak açıklamalar geldi. Politico’ya özel bir röportaj veren Trump, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i doğrudan hedef alarak zehir zemberek ifadeler kullandı.

"HAMANEY ÜLKEYİ YIKIMA SÜRÜKLEDİ"

Trump, Hamaney’in iktidarını korumak adına halkına karşı "aşırı şiddet" uyguladığını savundu. İran’daki mevcut yönetimi sert bir dille eleştiren ABD Başkanı, "Hamaney hasta bir adam; ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran şu an dünyanın yaşanabilecek en kötü yeri haline geldi. Artık yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" dedi.

"LİDERLİK SAYGI GEREKTİRİR, KORKU DEĞİL"

Hamaney’in ülkeyi korku imparatorluğuyla yönettiğini iddia eden Trump, kendi yönetim modelini örnek göstererek şu ifadeleri kullandı: "Yönetimin kontrolü sağlamak adına binlerce insanı öldürmek yerine, ABD’de benim yaptığım gibi ülkeyi doğru şekilde yönetmeye odaklanması gerekir. Liderlik saygı gerektirir; korku ve ölüm değil. Hamaney, ülkeyi daha önce hiç görülmemiş düzeyde bir şiddetle yıkıma sürüklemekten suçludur."

PROTESTOLARDA KANLI BİLANÇO SÜRÜYOR

Trump’ın bu açıklamaları, sivil toplum örgütü HRA’nın güncel verileri paylaştığı bir dönemde geldi. Paylaşılan son verilere göre İran’daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 90’a ulaşmış durumda. Trump, daha önce de göstericilere "kurumları ele geçirin" çağrısında bulunarak protestolara açık desteğini ilan etmişti.