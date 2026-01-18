  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var Erzurum'da kereste fabrikasında patlama! Bakan Tekin'den 'Atatürk' maskeli vurgunculara tokat gibi cevap: Asrın hırsızlığını gizleyemezsiniz! O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi Karabük Üniversitesi’ne yapılan saldırılar planlı ‘Askeri güç’ kullanma tehdidi sonrası yetkililere soruşturma başlatıldı. Trump'ın ayarı bozuldu Dedetaş’ın ihmali can alıyordu CHP’li başkandan 200 milyonluk arkadaş kıyağı! Hala doymadılar Çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi! MİT’ten 17 paket birden
Dünya Trump’tan Hamaney’e ağır sözler: "O hasta bir adam, İran’da değişim vakti geldi!"
Dünya

Trump’tan Hamaney’e ağır sözler: "O hasta bir adam, İran’da değişim vakti geldi!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’tan Hamaney’e ağır sözler: "O hasta bir adam, İran’da değişim vakti geldi!"

İran'da ölü sayısının 3 bini aştığı protestolar sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan çok sert bir çıkış geldi. Dini lider Hamaney’i "hasta bir adam" olarak nitelendiren Trump, İran’da yeni bir liderlik döneminin başlaması gerektiğini savundu.

İran’da 28 Aralık’ta başlayan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği kitlesel gösteriler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’tan bölgedeki tansiyonu zirveye taşıyacak açıklamalar geldi. Politico’ya özel bir röportaj veren Trump, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i doğrudan hedef alarak zehir zemberek ifadeler kullandı.

"HAMANEY ÜLKEYİ YIKIMA SÜRÜKLEDİ"

Trump, Hamaney’in iktidarını korumak adına halkına karşı "aşırı şiddet" uyguladığını savundu. İran’daki mevcut yönetimi sert bir dille eleştiren ABD Başkanı, "Hamaney hasta bir adam; ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran şu an dünyanın yaşanabilecek en kötü yeri haline geldi. Artık yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" dedi.

"LİDERLİK SAYGI GEREKTİRİR, KORKU DEĞİL"

Hamaney’in ülkeyi korku imparatorluğuyla yönettiğini iddia eden Trump, kendi yönetim modelini örnek göstererek şu ifadeleri kullandı: "Yönetimin kontrolü sağlamak adına binlerce insanı öldürmek yerine, ABD’de benim yaptığım gibi ülkeyi doğru şekilde yönetmeye odaklanması gerekir. Liderlik saygı gerektirir; korku ve ölüm değil. Hamaney, ülkeyi daha önce hiç görülmemiş düzeyde bir şiddetle yıkıma sürüklemekten suçludur."

PROTESTOLARDA KANLI BİLANÇO SÜRÜYOR

Trump’ın bu açıklamaları, sivil toplum örgütü HRA’nın güncel verileri paylaştığı bir dönemde geldi. Paylaşılan son verilere göre İran’daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 90’a ulaşmış durumda. Trump, daha önce de göstericilere "kurumları ele geçirin" çağrısında bulunarak protestolara açık desteğini ilan etmişti.

 

Rusya lideri Putin'den İran hamlesi
Rusya lideri Putin'den İran hamlesi

Dünya

Rusya lideri Putin'den İran hamlesi

İran'da yaşananlar ve uluslararası hukuk
İran'da yaşananlar ve uluslararası hukuk

Aktüel

İran'da yaşananlar ve uluslararası hukuk

İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 3 bini aştı, on binlerce kişi tutuklu!
İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 3 bini aştı, on binlerce kişi tutuklu!

Dünya

İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 3 bini aştı, on binlerce kişi tutuklu!

MSB'den duygulandıran paylaşım: 'Vatanın yılmaz gücüdür ana duası'
MSB'den duygulandıran paylaşım: 'Vatanın yılmaz gücüdür ana duası'

Gündem

MSB'den duygulandıran paylaşım: 'Vatanın yılmaz gücüdür ana duası'

Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor
Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor

Siyaset

Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23