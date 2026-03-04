Ne şiş yansın ne kebap! Sözde emperyalizm karşıtları bir öyle bir böyle...

Cumhuriyet Gazetesini eline alarak sözde solakların İslami kesimi sık sık manipülasyon yaparak hedef gösterdiği 68. Filonun önündeki namaz görüntülerini hatırlatan Karahasanoğlu “Bizim kıblemiz Kabe. 6. Filo kıble ile aynı istikamette diye başka tarafa namaz dönüp kılacak halimiz yoktu. Ama şimdi görüyoruz biz İran’daki ABD ve İsrail katliamını şu kadarcık verebilen Cumhuriyet gazetesini. Ve ‘İşgal cephesi genişliyor’ diye ortadan verdiği başlığı. Kime söylüyorsunuz bu işgal cephesi ifadesini. Yoksa İran’a mı? O ABD üslerini Kadar’da, BAE’de vurmasını mı kast ediyorsunuz?

Bakıyorsunuz Birgün gazetesine. 165 kız öğrencinin öldürülmesini bakıyorsunuz bakıyorsunuz küçücük şekilde ‘Savaşa hayır, ABD’ye ölüm’ başlığıyla vermekle mi yetineceksiniz? O cenazeden bir tane fotoğrafta mı bulamadınız? Veremediniz mi diye soruyorum Birgün gazetesine” dedi.