  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı! ABD, İran’a saldırının ilk gününde 779 milyon dolar harcadı! Gazzeliler Hac ibadetinden mahrum bırakılacaklar! İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu Bakan Yumaklı’dan denetim mesajı! 110 bin gıda denetimi, 1.781 işletmeye 144 milyon 264 bin TL idari para cezası! İspanya'dan şerefli duruş! 'Suç ortağı olmayacağız' İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu Savaşa Fransa da katıldı: İran'dan fırlatılan İHA'ları vurmaya başladılar ABD'den dünyaya, DEM Parti'den evlere 'ailesiz kadın' vaadi! Terör devleti Beyrut’a saldırdı: Hizbullah’ın kalesi vuruldu
Gündem Ne şiş yansın ne kebap! Sözde emperyalizm karşıtları bir öyle bir böyle...
Gündem

Ne şiş yansın ne kebap! Sözde emperyalizm karşıtları bir öyle bir böyle...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye gündeminin nabzını tutan Akit TV’nin sevilen ve ilgiyle takip edilen programı Manşetlerin Dili’nde, sözde emperyalizm karşıtı solak medyanın ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı karşısındaki iki yüzlülükleri gözler önüne serildi. Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, İran’daki ABD ve İsrail katliamlarını gazetelerinde küçücük şekilde ve ‘ne şiş yansın ne kebap’ türü ortadan başlıklarla gören Cumhuriyet ve Birgün’ü rezil etti.

Cumhuriyet Gazetesini eline alarak sözde solakların İslami kesimi sık sık manipülasyon yaparak hedef gösterdiği 68. Filonun önündeki namaz görüntülerini hatırlatan Karahasanoğlu “Bizim kıblemiz Kabe. 6. Filo kıble ile aynı istikamette diye başka tarafa namaz dönüp kılacak halimiz yoktu. Ama şimdi görüyoruz biz İran’daki ABD ve İsrail katliamını şu kadarcık verebilen Cumhuriyet gazetesini. Ve ‘İşgal cephesi genişliyor’ diye ortadan verdiği başlığı. Kime söylüyorsunuz bu işgal cephesi ifadesini. Yoksa İran’a mı? O ABD üslerini Kadar’da, BAE’de vurmasını mı kast ediyorsunuz?

Bakıyorsunuz Birgün gazetesine. 165 kız öğrencinin öldürülmesini bakıyorsunuz bakıyorsunuz küçücük şekilde ‘Savaşa hayır, ABD’ye ölüm’ başlığıyla vermekle mi yetineceksiniz? O cenazeden bir tane fotoğrafta mı bulamadınız? Veremediniz mi diye soruyorum Birgün gazetesine” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23