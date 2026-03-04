O ilimizde mart ayında kar sürprizi

  • İSTANBUL
Sivas’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentte etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Sivas’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentte kış manzaralarını geri getirdi.

 

Kar manzarası mest etti

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düşmesiyle Sivas'ta gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üzerleri karla kaplandı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri kaldırımlarda temizlik yaptı. Kar yağışıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda da güzel görüntüler oluştu.

 

Kar yağışının ileriki günlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

