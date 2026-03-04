  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İran'dan yeni dalga: Terör devletine füze yağmuru!
Gündem

İran'dan yeni dalga: Terör devletine füze yağmuru!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran'dan yeni dalga: Terör devletine füze yağmuru!

İran devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı dalgası başlatıldığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'e yapılan yeni füze saldırısını duyurdu.

Yerel medya da Lübnan'daki Hizbullah örgütünün, söz konusu saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail'e insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını paylaştı.

Öte yandan, İsrail'in başkenti Tel Aviv başta olmak üzere geniş bir bölgede cep telefonlarında İran’dan gelen balistik füze saldırısına ilişkin uyarı alarmları çaldı. Söz konusu bölgelerdeki İsraillilere sığınaklara gitme çağrısı yapıldı.

