Uyandığında boyun ağrısı yaşayanlara çözüm! İşte en ideal uyku pozisyonu... Aman dikkat
Uyandığımızda birçoğumuzun başına musallat olan boyun ağrıları için en ideal uyku pozisyonunu değerlendirmelisiniz.
Uyandığımızda birçoğumuzun başına musallat olan boyun ağrıları için en ideal uyku pozisyonunu değerlendirmelisiniz.
Sabahları boyun ağrısıyla uyanmanızın sebebi bu uyku hatası olabilir! Birçok kişi rahat ettiğini sanarak aslında omurgasına işkence ediyor. Peki, uzmanların "asla yapmayın" dediği o kritik hata ne? İşte boyun ağrısını bitirecek, tüy gibi hafif uyanmanızı sağlayacak en ideal uyku pozisyonu ve altın kurallar...
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarına göre uyku sırasında boynun doğal ve nötr bir hizada kalması gerekiyor. Bu da genellikle sırtüstü ya da yan yatarken daha kolay sağlanıyor.
Uzmanlar özellikle yüzüstü uyumaktan kaçınılmasını öneriyor. Çünkü yüzüstü uyurken boyun yaklaşık 90 derece yana dönmek zorunda kalıyor ve bu durum omurganın doğal hizasını bozabiliyor.
Boynun saatler boyunca bükülmüş veya eğilmiş pozisyonda kalması, kasların gerilmesine ve omurga diskleri ile sinirler üzerinde baskıya neden olabiliyor. Bu durum uzun vadede boyun ağrısı riskini artırabiliyor.
Uzmanlara göre boyun sağlığında yastık seçimi de en az uyku pozisyonu kadar önemli. Çok yumuşak yastıklar başın fazla aşağı çökmesine neden olurken, çok yüksek yastıklar da boynun ters yönde zorlanmasına yol açabiliyor. Bu nedenle orta sertlikte ve boynu destekleyen bir yastık tercih edilmesi öneriliyor.
Özellikle ortası hafif çukur olan ve baş ile boyun için destek sağlayan konturlu yastıklar, sırtüstü ve yan uyuyan kişiler için daha uygun olabiliyor. Yastığın omuza kadar inmemesi ve boynu doğal pozisyonda desteklemesi gerektiği belirtiliyor.
Uzmanlar ayrıca yatak seçiminin de önemli olduğunu vurguluyor. Orta sertlikte bir yatak, yalnızca boynu değil tüm omurgayı destekleyerek uyku sırasında doğru hizanın korunmasına yardımcı olabiliyor.
Öte yandan, uyurken sürekli dönüp durmak da boyun ağrısına neden olabiliyor. Uzmanlara göre bunun nedeni çoğu zaman kalitesiz uyku. Stres, uykusuzluk, insomnia ya da odanın çok sıcak olması gibi faktörler kişinin gece boyunca huzursuz uyumasına yol açabiliyor.
Bazı kişiler için vücut yastığı kullanmak da yardımcı olabiliyor. Yan yatarken kullanılan uzun yastıklar, kişinin gece boyunca pozisyonunu daha stabil tutmasına destek olabiliyor.
Uzmanlar, boyun ağrısının yalnızca uyku pozisyonundan kaynaklanmadığını da hatırlatıyor. Gün içinde uzun süre telefona bakmak, kötü duruşla çalışmak veya rahatsız koltuklarda oturmak gibi alışkanlıklar da boyun kaslarını zorlayabiliyor. Bu nedenle gün içindeki duruş alışkanlıkları da büyük önem taşıyor.
Çoğu boyun ağrısı birkaç gün içinde kendiliğinden geçebiliyor. Bu süreçte sıcak uygulamalar, ağrı kesici ilaçlar veya hafif esneme hareketleri rahatlama sağlayabiliyor.
Ancak ağrı uzun süre devam ediyorsa, günlük yaşamı etkiliyorsa ya da kol boyunca uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük gibi belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurulması gerekiyor.
Uzmanlara göre boynun doğal hizasını korumak, doğru yastık ve yatak seçimi yapmak ve gün içinde iyi bir duruş alışkanlığı geliştirmek, sabahları boyun ağrısıyla uyanma riskini büyük ölçüde azaltabiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23