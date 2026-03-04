Uyandığında boyun ağrısı yaşayanlara çözüm! İşte en ideal uyku pozisyonu... Aman dikkat

Uzmanlara göre boyun sağlığında yastık seçimi de en az uyku pozisyonu kadar önemli. Çok yumuşak yastıklar başın fazla aşağı çökmesine neden olurken, çok yüksek yastıklar da boynun ters yönde zorlanmasına yol açabiliyor. Bu nedenle orta sertlikte ve boynu destekleyen bir yastık tercih edilmesi öneriliyor.