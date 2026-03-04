  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Hilafetin kaldırılmasının ardında İslam düşmanlığı yatıyor' Sarı saçlı, mavi gözlü olmadıkları için katledildiler! Küçük bedenler kasten hedef seçildi “Devletin memuru” Ekrem’in hizmetinde İzmir'de skandal bitmiyor! CHP'li belediyede maaş krizi! 35 ilde büyük operasyon başlatıldı! Çok sayıda gözaltı var İran bu kez sert vurdu! Siyonist işgalciler sığınaklara kaçtı Ahmedinejad yaşıyor! Şehitlik ziyaretinde görüntülendi Savaş tarihinde bir ilk! İran ABD'ye ait F-15'i düşürdüğünü açıkladı! Devrim Muhafızları "Tam kontrol" dedi, Siyonist sığınaklara kaçtı!
Dünya Arjantin Devlet Başkanı Milei dünyayı öfkelendirdi: Deli Başkan kayışları kopardı! Trump’ın yeni soytarısı...
Dünya

Arjantin Devlet Başkanı Milei dünyayı öfkelendirdi: Deli Başkan kayışları kopardı! Trump’ın yeni soytarısı...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tuhaf açıklamaları ve çekiçli, motorlu testereli görüntüleriyle ‘Deli Başkan’ olarak anılan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei bu kez sosyal medyada paylaştığı bir video tepkilerin odağına yerleşti. Videoda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran lideri Ali Hamaney ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu “sihirbazlıkla yok ettiği” sahneleri izleyen “Devlet Başkanı mısın soytarı mısın” demekten kendini alamadı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ABD‑İsrail ve İran arasındaki artan gerilimlerin gölgesinde sosyal medyada paylaştığı bir video ile dünyada sert tartışma başlattı. Milei, ABD Başkanı Donald Trump’ın “sihirbazlık” numarasıyla İran’ın  dini lideri Ali Hamaney ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu ortadan kaldırdığına dair yapay zekayla üretilmiş kurgusal bir videoyu kendi hesabında paylaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE YOL AÇTI

Videoda Trump’ın Hamaney ve Maduro’nun bir sihirbazlık gösterisi ile yok ettiği kurgusal sahneler yer alıyor. Paylaşımın sonunda ise Milei’nin teröristbaşı Netanyahu ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte bu sahneleri alkışladığı görülüyor.

Bu içerik kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepkilere yol açarken eleştirmenler, bir devlet başkanının böylesi mizahi ve şiddet çağrıştıran bir videoyu paylaşmasının diplomatik açıdan son derece problemli olduğunu savundu. Sosyal medya kullanıcıları da videonun altını “İnşallah böyle bir durum Arjantin’in de başına gelir”, “Arjantin devlet başkanı soytarılık yapıyor olaya bak”, “İnsanlıktan nasibini almamış yalaka”, “Siyonist goygoycusu...”, “Karaktersiz ezik” gibi tepkilerle doldurdu.

ABD VE İSRAİL HAYRANLIĞINI HER FIRSATTA VURGULUYOR

Milei’nin dış politika yaklaşımı da bu gelişmeyle paralellik gösteriyor. Arjantin lideri, özellikle ABD ve Trump hayranlığı ile biliniyor. Aynı zamanda İran’a karşı sert söylemleriyle de tanınan Milei, geçmişte İran’ı Arjantin için bir “düşman” olarak nitelendirmiş ve İsrail’le güçlü bir ilişki vurgusu yapmıştı.

Venezuelalılar İran için toplandı! ABD ve İsrail’e tepki gösterdiler
Venezuelalılar İran için toplandı! ABD ve İsrail’e tepki gösterdiler

Dünya

Venezuelalılar İran için toplandı! ABD ve İsrail’e tepki gösterdiler

İran bu kez sert vurdu! Siyonist işgalciler sığınaklara kaçtı
İran bu kez sert vurdu! Siyonist işgalciler sığınaklara kaçtı

Gündem

İran bu kez sert vurdu! Siyonist işgalciler sığınaklara kaçtı

Sezai Temelli yeni isim aradıklarını açıkladı! DEM’in yeni ismi D-CHP olabilir...
Sezai Temelli yeni isim aradıklarını açıkladı! DEM’in yeni ismi D-CHP olabilir...

Gündem

Sezai Temelli yeni isim aradıklarını açıkladı! DEM’in yeni ismi D-CHP olabilir...

Savaşa Fransa da katıldı: İran'dan fırlatılan İHA'ları vurmaya başladılar
Savaşa Fransa da katıldı: İran'dan fırlatılan İHA'ları vurmaya başladılar

Dünya

Savaşa Fransa da katıldı: İran'dan fırlatılan İHA'ları vurmaya başladılar

İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu
İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu

Gündem

İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu

Aliyev’den İran'a taziye ziyareti
Aliyev’den İran'a taziye ziyareti

Gündem

Aliyev’den İran'a taziye ziyareti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23