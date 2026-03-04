Arjantin Devlet Başkanı Milei dünyayı öfkelendirdi: Deli Başkan kayışları kopardı! Trump’ın yeni soytarısı...

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ABD‑İsrail ve İran arasındaki artan gerilimlerin gölgesinde sosyal medyada paylaştığı bir video ile dünyada sert tartışma başlattı. Milei, ABD Başkanı Donald Trump’ın “sihirbazlık” numarasıyla İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu ortadan kaldırdığına dair yapay zekayla üretilmiş kurgusal bir videoyu kendi hesabında paylaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE YOL AÇTI

Videoda Trump’ın Hamaney ve Maduro’nun bir sihirbazlık gösterisi ile yok ettiği kurgusal sahneler yer alıyor. Paylaşımın sonunda ise Milei’nin teröristbaşı Netanyahu ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte bu sahneleri alkışladığı görülüyor.

Bu içerik kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepkilere yol açarken eleştirmenler, bir devlet başkanının böylesi mizahi ve şiddet çağrıştıran bir videoyu paylaşmasının diplomatik açıdan son derece problemli olduğunu savundu. Sosyal medya kullanıcıları da videonun altını “İnşallah böyle bir durum Arjantin’in de başına gelir”, “Arjantin devlet başkanı soytarılık yapıyor olaya bak”, “İnsanlıktan nasibini almamış yalaka”, “Siyonist goygoycusu...”, “Karaktersiz ezik” gibi tepkilerle doldurdu.

ABD VE İSRAİL HAYRANLIĞINI HER FIRSATTA VURGULUYOR

Milei’nin dış politika yaklaşımı da bu gelişmeyle paralellik gösteriyor. Arjantin lideri, özellikle ABD ve Trump hayranlığı ile biliniyor. Aynı zamanda İran’a karşı sert söylemleriyle de tanınan Milei, geçmişte İran’ı Arjantin için bir “düşman” olarak nitelendirmiş ve İsrail’le güçlü bir ilişki vurgusu yapmıştı.