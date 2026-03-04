  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı! ABD, İran’a saldırının ilk gününde 779 milyon dolar harcadı! Gazzeliler Hac ibadetinden mahrum bırakılacaklar! İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu Bakan Yumaklı’dan denetim mesajı! 110 bin gıda denetimi, 1.781 işletmeye 144 milyon 264 bin TL idari para cezası! İspanya'dan şerefli duruş! 'Suç ortağı olmayacağız' İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu Savaşa Fransa da katıldı: İran'dan fırlatılan İHA'ları vurmaya başladılar ABD'den dünyaya, DEM Parti'den evlere 'ailesiz kadın' vaadi! Terör devleti Beyrut’a saldırdı: Hizbullah’ın kalesi vuruldu
Dünya Kim doğru söylüyor? Trump ve Rubio dansöz gibi kıvırdı
Dünya

Kim doğru söylüyor? Trump ve Rubio dansöz gibi kıvırdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kim doğru söylüyor? Trump ve Rubio dansöz gibi kıvırdı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırısının yankıları sürerken, ABD Başkan Donald Trump ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun birbirleriyle çelişen farklı açıklalar yapması eleştirileri de beraberinde getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırısının amacıyla ilgili Başkan Donald Trump ile "çelişen" açıklamalarına dair, gazetecilerin yoğun sorularıyla karşı karşıya kaldı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Rubio, senatörlere vereceği brifing öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Rubio'ya kendisinin "İsrail'in harekete geçeceğini biliyorduk, bunun bir saldırıyı tetikleyeceğini biliyorduk." açıklaması hatırlatılarak bunun, Başkan Trump'ın "İsrail'i ben zorlamış olabilirim." sözleriyle çeliştiği soruldu.

O sırada gazetecilerin yoğun sorularına maruz kalan Rubio, "Bu, benim basın toplantım, izin verin yanıt vereyim." dedi.

Rubio, "Bunu yanlış yorumlayabilirsiniz ancak dün bana çok spesifik bir soru soruldu. Sonuç olarak, Başkan, ilk saldırıya bizim uğramayacağımıza karar verdi. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Bakan Rubio 2 Mart'ta, "İsrail'in harekete geçeceğini biliyorduk, bunun Amerikan güçlerine karşı bir saldırıyı tetikleyeceğini biliyorduk ve onlar saldırıya geçmeden önce önleyici bir harekete geçmezsek daha fazla kayıp vereceğimizi biliyorduk." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Trump ise dün "Eğer bir şey yaptıysam, İsrail'i ben zorlamış olabilirim." açıklamasını yapmıştı.

Trump'ın açıklamaları, Rubio'nun ABD'nin "İsrail'in harekete geçeceğini bildikleri" ve savunma yerine saldırı amaçlı bir karar alındığı yönündeki sözleriyle çelişince tartışmalara neden olmuştu.

Beyaz Saray, Trump ve Rubio'nun açıklamalarının çelişkili olduğunu reddetmişti.

Almanya Başbakanı Merz: "Trump'ın İran stratejisi yok!"
Almanya Başbakanı Merz: "Trump'ın İran stratejisi yok!"

Dünya

Almanya Başbakanı Merz: "Trump'ın İran stratejisi yok!"

Marco Rubio: "İran rejimini parça parça edeceğiz"
Marco Rubio: "İran rejimini parça parça edeceğiz"

Gündem

Marco Rubio: "İran rejimini parça parça edeceğiz"

Arjantin Devlet Başkanı Milei dünyayı öfkelendirdi: Deli Başkan kayışları kopardı! Trump’ın yeni soytarısı...
Arjantin Devlet Başkanı Milei dünyayı öfkelendirdi: Deli Başkan kayışları kopardı! Trump’ın yeni soytarısı...

Dünya

Arjantin Devlet Başkanı Milei dünyayı öfkelendirdi: Deli Başkan kayışları kopardı! Trump’ın yeni soytarısı...

Sanchez’den Trump’a üs resti: İspanya, bu kanlı senaryoya ortak olmayacak
Sanchez’den Trump’a üs resti: İspanya, bu kanlı senaryoya ortak olmayacak

Dünya

Sanchez’den Trump’a üs resti: İspanya, bu kanlı senaryoya ortak olmayacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23