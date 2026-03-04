  • İSTANBUL
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız

NATO'dan flaş açıklama: Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız

NATO’dan, “İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran ayrım gözetmeksizin saldırılarına devam ederken NATO, Türkiye dahil tüm müttefiklerinin yanında kararlı şekilde durmaktadır” açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

NATO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmenin ardından NATO'dan yapılan açıklama ise şöyle;

"İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran'ın bölge genelinde ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ederken NATO, Türkiye dahil olmak üzere tüm müttefiklerinin yanında yer almaktadır. Hava ve füze savunması dahil tüm alanlarda caydırıcılığımız devam etmektedir."

Albatros

Yersen....

nasıl ne araplar ne farsiler kimler dost avrupa batı

anlayın artık cıkarları vitince ne araplar ne kürtler ne farsiler tanır sizi
