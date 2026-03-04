AB Konseyi Başkanı Costa, İspanya Başbakanı'na dayanışma mesajı verdi Sanchez'e tam destek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ABD Başkanı Donald Trump ile İran kriziyle ilgili yaşadığı gerginlikte tam dayanışma mesajı verdi.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Sanchez ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

AB'nin İspanya ile tam dayanışmasını ilettiğini bildiren Costa, "AB, üye devletlerinin çıkarlarının her zaman tam olarak korunmasını sağlayacaktır. Uluslararası hukuk ilkelerine ve dünyanın her yerindeki kurallara dayalı düzene olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını sert biçimde eleştirmiş, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve üslerini kullandırmayacağını bildirmişti.

ABD Başkanı Trump da Sanchez'e tepki göstererek, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." ifadelerini kullanmıştı.