  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı! ABD, İran’a saldırının ilk gününde 779 milyon dolar harcadı! Gazzeliler Hac ibadetinden mahrum bırakılacaklar! İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu Bakan Yumaklı’dan denetim mesajı! 110 bin gıda denetimi, 1.781 işletmeye 144 milyon 264 bin TL idari para cezası! İspanya'dan şerefli duruş! 'Suç ortağı olmayacağız' İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu Savaşa Fransa da katıldı: İran'dan fırlatılan İHA'ları vurmaya başladılar ABD'den dünyaya, DEM Parti'den evlere 'ailesiz kadın' vaadi! Terör devleti Beyrut’a saldırdı: Hizbullah’ın kalesi vuruldu
Gündem AB Konseyi Başkanı Costa, İspanya Başbakanı'na dayanışma mesajı verdi Sanchez'e tam destek
Gündem

AB Konseyi Başkanı Costa, İspanya Başbakanı'na dayanışma mesajı verdi Sanchez'e tam destek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AB Konseyi Başkanı Costa, İspanya Başbakanı'na dayanışma mesajı verdi Sanchez'e tam destek

AB'nin İspanya ile tam dayanışmasını ilettiğini bildiren Costa, "AB, üye devletlerinin çıkarlarının her zaman tam olarak korunmasını sağlayacaktır. Uluslararası hukuk ilkelerine ve dünyanın her yerindeki kurallara dayalı düzene olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ABD Başkanı Donald Trump ile İran kriziyle ilgili yaşadığı gerginlikte tam dayanışma mesajı verdi.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Sanchez ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

AB'nin İspanya ile tam dayanışmasını ilettiğini bildiren Costa, "AB, üye devletlerinin çıkarlarının her zaman tam olarak korunmasını sağlayacaktır. Uluslararası hukuk ilkelerine ve dünyanın her yerindeki kurallara dayalı düzene olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını sert biçimde eleştirmiş, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve üslerini kullandırmayacağını bildirmişti.

ABD Başkanı Trump da Sanchez'e tepki göstererek, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

İspanya sözde Müslüman ülkelerin yapamadığını yaptı!
İspanya sözde Müslüman ülkelerin yapamadığını yaptı!

Dünya

İspanya sözde Müslüman ülkelerin yapamadığını yaptı!

İspanya’dan Trump’ın "Ticareti keseriz" tehdidine sert tepki
İspanya’dan Trump’ın "Ticareti keseriz" tehdidine sert tepki

Dünya

İspanya’dan Trump’ın "Ticareti keseriz" tehdidine sert tepki

Sanchez’den Trump’a üs resti: İspanya, bu kanlı senaryoya ortak olmayacak
Sanchez’den Trump’a üs resti: İspanya, bu kanlı senaryoya ortak olmayacak

Dünya

Sanchez’den Trump’a üs resti: İspanya, bu kanlı senaryoya ortak olmayacak

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23