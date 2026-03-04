  • İSTANBUL
Dağların hayaleti drona yakalandı: Nadir tür kısa sürede gözden kayboldu
Gündem

Dağların hayaleti drona yakalandı: Nadir tür kısa sürede gözden kayboldu

Refahiye’nin Kırkbulak köyü civarında, nesli tükenme tehdidi altında olan vaşak çifti, Ozan Türkmen’in drone ile kaydettiği görüntülerle havadan görüldü ve kısa süre sonra gözden kayboldu.

Refahiye ilçesi Kırkbulak köyü civarında nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ailesi havadan görüntülendi.

Ozan Türkmen tarafından karlı arazide drone ile kayıt altına alınan vaşak ailesi bir süre sonra gözden kayboldu.

Refahiye ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde yaşayan, uzun süredir bölgenin doğal yaşamını ve köy hayatını fotoğraf ve videolarla kayıt altına alan Ozan Türkmen, özellikle kış aylarında ağır hava şartlarının etkili olduğu bölgede bu kez nadir görülen bir yaban hayvan türünü görüntülemeyi başardı.
Türkmen’in kaydettiği ve turkmen_ozan_ kullanıcı adıyla sosyal medya platformu instagram hesabından paylaştığı video kısa sürede büyük ilgi gördü.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre bazı bölgelerde popülasyonu azalan ve Türkiye’de "kesin korunacak türler" arasında yer alan vaşaklar, genellikle insanlardan uzak, dağlık ve ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.

