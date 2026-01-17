  • İSTANBUL
Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor

Suriye Ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak sivilleri ve devlet görevlilerini katleden terör örgütü YPG/PYD'yi vurmaya devam ediyor.

Foto - Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor

Gelen son bilgilere Suriye Ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonlarını Fırat Nehri boyunca genişleterek sürdürüyor.

Foto - Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor

Suriye ordusu, Rakka iline bağlı Tabka ilçesinde terör örgütü YPG/SDG’ye ait mevzileri Grad füzeleriyle hedef aldı.

Foto - Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor

Operasyon kapsamında hedef alınan bölgeler arasında YPG/SDG’ye ait mevziler, komuta noktaları ve mühimmat depoları bulunuyor.

Foto - Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor

Aynı zamanda ordunun saldırıları, Halep kırsalındaki Deyr Hafir–Meskene hattına kadar uzadı.

Foto - Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor

Burada YPG/SDG’nin mevzilendiği birçok nokta topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla vuruldu; ordunun bu hedefleri önceden belirleyip haritalandırdığı belirtildi. Sivillerin zarar görmemesi için bazı bölgelerde “insani koridorlar” açıldığı ifade edildi.

Foto - Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor

Operasyon çerçevesinde, ordunun Rakka sınırlarına doğru ilerlediği ve stratejik öneme sahip yerleşimlerden biri olan Dibsi Afnan beldesinde kontrol sağladığı bildirildi. Bununla birlikte, Halep kırsalında birçok köyün de kontrol altına alındığı, yüzlerce YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde doğuya geçişine izin verildiği açıklandı.

Foto - Grad Füzeleri peş peşe ateşlendi! Şara vura vura ilerliyor

