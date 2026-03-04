  • İSTANBUL
Alanya'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Yerel

Alanya'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3.kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. Üçüncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 5 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek aşağı düştü.

 

Toprak zemine düştü

Olay, Mahmutlar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki yabancı uyruklu M.H., üçüncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

