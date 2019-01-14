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Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik küstah sözlerinin ardından terör örgütü YPG'den açıklama geldi. ABD'nin açıklamalarından güç aldığı görülen YPG'nin, Esed Rejimi ile görüşmeleri bitirdiği öğrenildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:53
Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti

Suriye'nin kuzeyini kontrol eden Kürt güçlerin Moskova temsilcisi olan Rşad Bienaf, terör örgütü YPG'nin Şam ile herhangi bir görüşme yürütmediğini, müzakerelerin durdurulduğunu söyledi.

Sputnik'e demeç veren Kürt temsilci Bienaf, Suriye hükümeti ve YPG arasındaki müzakerelerin hangi aşamada olduğuna ilişkin soru karşısında, "Şu an için müzakerelerin hepsi durduruldu" dedi

"Bunlar sonuçsuz kaldı"

Bienaf, müzakerelerin askıya alınmasının sebebini, 'YPG'nin, Suriye'nin topraklarının tamamında demokratik bir sistem kurulmasını istemesiyle, Şam'ın ise çatışmalar öncesindeki merkeziyetçi yapıda ısrarcı olmasıyla' açıkladı.

"Aramızda diyalog vardı, Suriye'nin resmi hükümetiyle görüşmelerimiz oldu" diye devam eden Bienaf, "Ne yazık ki bunlar sonuçsuz kaldı, çünkü Şam anayasada değişiklik yapmaya, YPG'i tanımaya hazır değil. Bir takım uzlaşmalara varmaya da hazır değil" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması

Suriye'nin kuzeyini kontrol eden terör örgütü YPG'nin, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın diyalog teklifini kabul etmesiyle başlanan müzakerelerin birkaç görüşme sonra tıkandığı yorumları yapılıyordu.

Bu arada Suriyeli Kürtlerin Moskova'daki temsilcisi Bienaf'ın Şam ile görüşmelerin durdurulmasına ilişkin açıklamasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir Twitter açıklamasında, 'Suriye'de Kürtleri vurması halinde Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacağı' şeklindeki sözlerinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:53
  1. Ypg
  2. Suriye
  3. ABD
  4. Esed Rejimi

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