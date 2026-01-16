  • İSTANBUL
Trump’tan Gazze için tarihi adım: "Barış Kurulu" resmen kuruldu!

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de barış sürecini yönetecek olan "Barış Kurulu"nun kurulduğunu ve üyelerinin kısa sürede açıklanacağını duyurdu. Trump, Hamas’ın silahsızlandırılması ve bölgenin yeniden inşası için Türkiye, Mısır ve Katar ile birlikte çalışacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze’de yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan mekanizmayı kamuoyuna ilan etti.

"BARIŞ KURULU'NUN KURULDUĞUNU DUYURMAKTAN BÜYÜK ONUR DUYARIM"

Kurulun niteliğine dair iddialı konuşan Trump,

"Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmaktan büyük onur duyarım. Kurul üyeleri kısa süre içinde açıklanacak, ancak şunu kesin olarak söyleyebilirim ki bu kurul, şimdiye kadar kurulmuş en büyük ve en prestijli kuruldur" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ AŞAMA BAŞLIYOR: TEKNOKRAT HÜKÜMETE DESTEK

Ateşkes sürecinde ikinci aşamaya resmen geçildiğini belirten Trump, ilk aşamada çatışmaların durduğunu ve insani yardımların bölgeye ulaştığını savundu.

Gazze’yi yönetecek yeni yapıya dair de net mesajlar veren ABD Başkanı,

"Geçiş döneminde Gazze'yi yönetmek üzere atanan Filistin teknokratik hükümeti olan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ni destekliyorum.

Bu Filistinli liderler, barışçıl bir geleceğe sarsılmaz bir şekilde bağlılar" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE İLE ORTAK SÜREÇ: HAMAS SİLAH BIRAKACAK

Trump, Gazze'nin askerden arındırılması sürecinde Türkiye, Mısır ve Katar'ın desteğinin kritik olduğunu vurguladı.

Bu iş birliğiyle birlikte "Hamas'ın tüm silahlarını teslim etmesi ve her tünelin yıkılması" sürecine başlanacağını ifade eden Trump,

"Gazze halkı yeterince acı çekti, şimdi artık zamanı geldi" diyerek sürecin kararlılıkla yürütüleceği mesajını verdi.

 

