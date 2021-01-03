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Sağlık Trump'tan flaş koronavirüs iddiası
Sağlık

Trump'tan flaş koronavirüs iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki Kovid-19 vaka ve ölü sayılarının abartıldığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 21:24:00 -
Trump'tan flaş koronavirüs iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayılarının abartıldığını iddia etti, ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams rakamlardan şüphe etmek için herhangi bir neden bulunmadığını söyledi.

Dünyada koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de Başkan Trump ile yöneticileri arasında "Kovid-19 rakamlarının abartılıp abartılmadığı" tartışması yapılıyor.

Twitter hesabından konuya ilişkin değerlendirme yapan Trump, birçok ülkenin söz konusu rakamları düşük gösterdiğini savunarak, "Çin virüsünün vaka ve ölü sayıları, CDC'nin (ABD Hastalıkları Önleme ve Korunma Merkezi) garip değerlendirme yöntemleri nedeniyle oldukça yüksek gösterildi. Bir şüphe varsa hemen Kovid denildi." dedi.

Trump'ın açıklamasına cevap ise yine kendi yönetiminde kamu sağlığı konusundaki en yetkili isimden geldi.

CNN'deki "State of Union" adlı programa katılan ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams, "Kamu sağlığı açısından söz konusu rakamlardan şüphe duymak için herhangi bir neden yoktur." ifadesini kullandı.

Adams, sadece ölü sayılarının değil, virüs kaynaklı hastalıkların ve hastane kapasitelerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ve ortada "ürkütücü" bir tablonun olduğunu vurguladı.

ABD, 358 binin üzerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve 20 milyonun üzerinde vaka ile dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Salgının ilk döneminde virüsü "hafife almakla" eleştirilen Başkan Trump, 3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybetmişti.

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